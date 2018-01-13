На киевских трамваях появились необычные изображения

Трамваи PESA, которые будут курсировать на Борщаговской линии скоростного трамвая в Киеве решили украсить изображениями. Это будут портреты выдающихся украинцев, в основном, киевлян - Анны Киевской, Ярослава Мудрого, Сержа Лифаря, Владислава Городецкого, Казимира Малевича, Ивана Фундуклея, Марии Заньковецкой, Александра Вертинского и других. Кроме того, в каждом трамвае устанавливают видеоэкран, на котором будут демонстрировать короткий видеоролик о той или иной выдающейся личности.

Эту новость сообщила пресс-служба Киевской госадминистрации.

За прошедшие годы столица закупила почти 100 автобусов, свыше 100 троллейбусов и 45 трамваев. В конце декабря Киев получил очередную партию современных польских трамваев PESA 5-го поколения со 100% низким полом, кондиционерами, Wi-Fi. Большинство из них уже курсирует на Борщаговской линии скоростного трамвая.

Также в этом году предусмотрена реконструкция трамвайной линии на Подоле, на Левом берегу, реконструкция трамвайных переездов. Именно после этого будут закупаться новые трамваи. Всего в Киеве подвижной состав трамваев составляет около 400 единиц.