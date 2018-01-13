На Киевщине разгорелся скандал из-за лисицы в супермаркете

На Киевщине разгорелся скандал из-за мужчині, который пришел в супермаркет с лисой на поводке. Животное гладили маленькие дети, фотографировались с ней, однако владельца и лису выдворили магазина. На этом скандал не закончился, потому что мужчину выгоняли из магазина принудительно, даже с дракой. А теперь его собираются оштрафовать на 800 гривень.

Платить их человек не хочет, потому что не понимает, в чём его вина: у лисички есть соответствующие документы, она привита, была на поводке. Супермаркет доказывает, что человек проигнорировал запрет входить в магазин с животными, хотя и на поводке. Ведь это место, где продукты, и неизвестно, как поведет себя дикое животное, говорят работники супермаркета.

Мужчина, напротив, считает, что должны быть какие-то нормальные отношения, потому что его животное - домашнее, привитое и здоровое - это уже проверили. А здесь даже хотели забрать животное силой.

Лисичку еще совсем маленькой мужчина по имени Иштван приобрел у людей, которым она была не нужна. Была очень измученная, голодная - он ее выходил, и зверек привязался к человеку. Лисичка все время прижимается к хозяину, людей боится. Об этом рассказала представитель службы защиты животных Ирина Мурга, которая приехала на проверку того, что произошло, и увидела и документы, и привязанность зверюшки к мужчине.

Руководитель охраны магазина утверждает, что ни ни мужчину, ни лису не обидели. "Здесь же общественное место - мы вызвали полицию, полиции нету. Ирпенская муниципальная его вывела, а что было дальше - этого мы уже не знаем", - пояснил представитель супермаркета. В муниципальной полиции объясняют, что мужчина был пьян, а зверь у него дикий и неизвестно, привит ли от бешенства и других болезней, поэтому это было источником опасности. Почему они не обратили внимания на документы, неизвестно.

Лисичка по имени Стима и не догадывается, центром какого скандала она стала. Но, похоже, виноваты здесь все. И не столько присутствие лисенка в супермаркете стало причиной скандала, сколько то, что у нас люди не умеют и не хотят разговаривать между собою вежливо и по-человечески. Думаем, если бы Иштвану, прежде чем выгонять его из супермаркета, предложили где-то подержать лисенка, пока он будет что-то покупать, он бы согласился. Потому что, может, и сам понял бы, что вести зверька в торговый зал - нецелесообразно, так как никто не знает, что она имеет все документы и здорова.



Но у нас предпочитают сделать из всего большой скандал, лишь бы доказать, что правы. Страшно подумать, что бы сделали у нас с Сальвадором Дали, который всюду ходил со своим огромным муравьедом.



Источник: ТСН.

