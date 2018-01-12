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Вчера, 21:14
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В Киеве пройдет "Вечер Рождественских Василей"

14 января в 18:30 в Колонном зале Киевской государственной администрации (Крещатик, 36) состоится «Вечер Рождественских Василей» - мероприятие, посвященное памяти Василя Стуса, Василя Симоненко, Василя Чумака, Василя Эллана-Блакитного, которые родились в эти Рождественские дня. В этом году праздник Рождественских Василей приурочен к 80-летию со дня рождения Василя Стуса.

Такое сообщение появилось на странице, посвященной мероприятию, в Фейсбуке.

Во встрече примут участие Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, историк диссидентского движения Василий Овсиенко, исполнители Неля Франчук, Григорий Лукьяненко и Марьяна Лукьяненко, скрипач Кирилл Стеценко, детский фольклорный театр «Дай Боже» (под руководством Ольги Мельник), детский фольклорный ансамбль «Орели» Музея Ивана Гончара и другие. Ведущий мероприятия актер и бард Кирилл Булкин.

Праздник был основан философом, публицистом, диссидент Евгением Сверстюком; при его жизни в этот день происходило объявление лауреатов премии Василия Стуса. Следовательно, теперь Праздник - это также вечер памяти и Евгения Сверстюка. Слово Евгения Александровича тоже будет звучать на вечере, ведь сохранились аудиозаписи голоса основателя события. В частности, присутствующие смогут услышать франгменты аудиозаписей Евгения Сверстюка о Василе Стусе.

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