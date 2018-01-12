Подругу певца Козловского некому судить - кончились все судьи

Нелю Штепу, экс-мэра Славянска, обвиняемую в сепаратизме и сотрудничестве с террористами, подругу украинского певца Виталия Козловского, в уважении к которой он неоднократно признавался, оказывается, больше некому судить: у Ленинском районном суде Харькова не осталось коллегий, которые бы могли рассматривать её дело.





Об этом сообщила прокуратура Харьковской области. После самоотвода двух коллегий в суде некому рассматривать дело.

Сегодня, 12 января производство направили в апелляционный суд для определения нового суда, где будет слушаться это дело. Это будет уже 5 начало рассмотрения дела Штепы.





Идёт явное затягивание процесса, а в соцсетях считают, что судьи просто надеются на смену власти и возможность просто спустить дело на тормозах.



Как стало известно ранее, две коллегии судей Ленинского райсуда заявили о самоотводе, со ссылкой на уголовное производство, которое расследуется прокуратурой области по факту подкупа судей за вынесение заведомо неправосудного судебного решения при рассмотрении судебного производства по делу Штепы.



Как известно, 20 сентября прошлого года Ленинский райсуд города Харькова изменил Штепе меру пресечения - с содержания под стражей на домашний арест.





Источник: Politeka



