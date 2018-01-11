Нацрада хочет остудить рвение артистов, выступающих в стране-агрессоре

Артисты, считающие себя "вне политики" и принимающие награды из рук людей, которые одобряют или даже участвуют в окупации Донбасса и поддерживают аннексию Крыма, совершённую в нарушение всех государственных договоров, могут получить неприятный "подарок". Он либо вынудит их быть аккуратнее в своих способах зарабатывания денег, либо сделать позиционный выбор.





Нацрада по вопросам телевидения и радиовещания Украины, разгневанная откровенно антигосударственными поступками некоторых- телевизионных вещателей высказала, наконец, своё мнение по этому вопросу, выступив в заявлением, в котором предложила рассмотреть на законодательном уровне ряд вопросов, включающих наказание для украинских артистов, которые в трудный для страны час ведут себя как отступники.





Национальный совет обратился в парламент Украины о насущной необходимости согласования законодательства по многим вопросам.



"По мнению регулятора, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Нацрады, пришло время урегулировать до сих пор отложенную проблему совместного кинопроизводства со страной-агрессором.



Определение кинематографического произведения национальным сегодня дает возможность отечественным телеканалам и производителям из Российской Федерации манипулировать исходными данными таким образом, что любой фильм через действующую систему баллов можно отнести к совместному производству. То есть, стоит отметить определенное количество творческих работников, технического персонала, расходы, локации - и фильм автоматически становится национальным, даже если там есть только «русский мир» с неидентифицированными городами и персонажами, живущими неизвестно в какой стране.



На данный момент также положения части второй статьи 23 Закона Украины «О кинематографии», которые регламентируют, что присвоение статуса совместного производства возможно при наличии международных договоров (Госкино предоставляет в соответствии с международными договорами аудиовизуальным произведениям в Украине статус совместного производства). Известно, что Украина ратифицировала соглашения о совместном производстве фильмов и сотрудничество в сфере кинематографии между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Израиль и Французской Республики. Соглашения о совместном производстве киновидеопродукции Украины с Российской Федерацией нет, более того, по инициативе этой страны 21 октября 2017 состоялась денонсация соглашения между украинским правительством и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания".



Таким образом, Нацрада настаивает на необходимости определения термина «совместное производство» и четких норм по распространению продукции совместного производства в профильном законе. Поэтому регулятор будет искать адекватные средства влияния на телеканалы.



"Другая категория обращений, поступающих в регуляторного органа и по почте, и через социальные сети и СМИ, сказано в заявлении, касается выступлений украинских артистов, активно гастролируют в Российской Федерации. В этой ситуации Национальный совет не имеет никаких рычагов влияния на телерадиоорганизации, потому что закон вообще об этом ничего не говорит. В этом случае любое действие регулятора на ограничение будет обжаловано в суде, и шансы отстоять позицию, которая может быть понята с точки зрения этических стандартов, но нет юридических оснований, равнозначны нулю.



Поэтому эта ситуация может быть решена только в законодательном поле.



Законодатели могли бы рассмотреть и применить мировую практику по влиянию на отечественных исполнителей, которые ведут концертную деятельность в стране, которая признана агрессором. Это могут быть штрафные санкции или уголовная ответственность для них. А телерадиоорганизации могли бы быть обязаны ограничить участие таких артистов или деятелей культуры в эфире, возможно на определенный период. В таком случае национальный регулятор получит реальные рычаги влияния на вещателей.



Еще один вывод - об использовании государственного языка в эфире отечественных телеканалов. Мониторинги эфира подтверждают, что показатели звучания украинской песни и ведения программ на радио существенно улучшились. Но закон о языковых квоты на телевидении не оправдал надежд из-за установленного переходного периода, который продлится до 13 октября 2018 года. Переходный период был предусмотрен, чтобы вещатели скорректировали свои производственные задачи, научили своих ведущих и авторов программ и передач, подготовили или привлекли новых, качественно обновили свой контент и увеличили выход собственного продукта. Некоторые каналы не ориентированы на качественные преобразования - они оставили эфир неизменным, лишь формально обеспечивая соблюдение законодательных требований.



Очень важным изменением в информационном пространстве государства, по мнению Национального совета, должно стать законодательное ограничение на ведение программ и передач политическими деятелями. Это явление сегодня приобрело большой размах - оно нивелирует журналистику, отвергает СМИ Украины за рамки журналистских стандартов, которыми руководствуется медийная профессия, и делает эфир местом сведения политических счетов и пропагандистской борьбы. Помимо прочего, это также противоречит нормам о распространении средствами массовой информации предвыборной агитации и политической рекламы."





В заявлении Нацрады есть несколько моментов, которые могут вызвать спор, - это касается запрета фильмов прошлых лет из-за присутствия в них всего лишь одного "нежелательного" артиста. Это очень тонкий момент, и важно не скатиться в советский тоталитаризм - многие помнят цензурные списки, запрет на идеологические фильмы и проч. Не хотелось бы, чтобы Украина, подобно СССР, диктовала, что надо смотреть и слушать. А вот со своими коллаборационистами надо разбираться эффективнее - "голуби русского мира" вряд ли несут мир в Украину.



