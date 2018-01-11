Россия считает, что Молдова зря запретила её "альтернативные новости"

Парламент Молдовы принял, а спикер парламента подписал закон о полном запрете рестрансляции российских новостей и аналитических программ в молдавском эфире.





Как известно, парламент и президент Молдовы находятся в затяжном конфликте из-за разного понимания политического вектора: президент Додон тяготеет к Кремлю, а парламент имеет европейское направление.

Согласно новому закону, новости, транслируемые молдавскими теле- и радиовещателями, могут быть произведены только в странах ЕС, США, Канаде и странах, ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении (Россия ее не ратифицировала). За нарушение этого требования предусмотрены штрафы.

Ранее Додона уже ограничили в исполнении его президентских обязанностей, а то и впрямую отстраняли, поскольку он отказывался подписывать документы, с которыми был не согласен. В частности, сегодня, 10 января, Канду вместо Додона подписал указы о назначении семи новых членов молдавского правительства.

Впервые это произошло 17 октября 2017 года, когда КС постановил, что вместо президента подписать указ о кадровых назначениях при необходимости могут спикер парламента или премьер-министр.

Второй раз Додона отстранили от обязанностей 2 января 2018 года, когда он вновь отказался назначать новых министров и вице-премьеров, предложенных оппозиционной президенту Демократической партией.

Третий раз КС отстранил Додона 5 января, постановив, что закон о запрете ретрансляции в Молдове российских новостей вместо президента подпишет премьер или спикер парламента.

За это Додон пригрозил Конституционному суду уголовным делом.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на вопрос СМИ об утверждении в Молдове закона об изменении Кодекса о телевидении и радио, запрещающего трансляцию российских новостей, возмущённо заявила, что Россия будет принимать ответные меры и считает данный закон русофобским и недемократичным, который не даёт возможности предложить "альтернативный взгляд" на вещи и события. Подумать о том, что странам, включая Молдову, просто надоели откровенно лживые и манипуляционные программы и тенденциозные новости, Захарова не удосужилась. Поразительно, но Россия потребовала, чтобы ОБСЕ и ЕС повлияли на решение Молдовы.

В данной ситуации очень подходит цитата из басни русского баснописца И.А. Крылова: "Чем кумушек считать, трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?"



