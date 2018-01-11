Стало известно, как зовут жену Олега Винника и кто она

Загадочность самой сладкоголосой фигуры укранского шоу-бизнеса, любимца украинских женщин Олега Винника немного поколебалась. Мало того, что фанатки разочаровались в том, что их кумир, как оказалось, недоступен ни для чьих чар, потоу что у него есть любимая женщина, так ещё и стало известно, кто она такая.

Поистине зверски взялись за раскапывание домашних тайн певца СМИ. И таки нарыли: жену звезды зовут Таисия Сватко, поженились они ещё в начале 90-х годов, отпраздновали свадьбу: сначала в селе, откуда родом невеста, а потом - там, откуда родом Винник, за 100 километров. В селе не сомневаются в том, что певец женат - это даже не обсуждается.

Называя свою любимую женщину очень талантливой, Винник не покривил душой: его жена, имеющая сценическое имя Таюне, как говорят, работает у него бэк-вокалисткой. 44-летний Винник старше её на год. Сын-подросток учится в Европе. А маме Винника в этом году, весной, исполнится 80 лет. Возможно, соберётся вся семья. Говорят, что певческий дар у Олега Винника именно от мамы, которая в молодости очень красиво пела.

Поклонницам есть чему печалиться, но есть чему и порадоваться: столь долгий брак у артиста - показатель крепости его семьи. Можно позавидовать и есть с кого брать пример.





Источник: ТСН.