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Вчера, 21:54
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"Рождественские старты" финишировали не менее успешно - с новым рекордом по легкой атлетике

Интересной и радостной информацией поделилась Федерация легкой атлетики Украины: традиционные соревнования по легкой атлетике «Рождественские старты», которые состоялись 9-10 января, ознаменовались рядом высоких результатов, самый выдающийся из которых - новый молодежный рекорд Украины в помещении по прыжкам в высоту.

Его автором стала победительница прошлого сезона киевлянка Юлия Левченко. Основные соперницы серебряного призера чемпионата мира-2017 - киевлянка Ирина Геращенко и Юлия Чумаченко из Николаева - оставили Левченко в секторе наедине с планкой уже после отметки 1.92. Геращенко стала на этих соревнованиях второй (1.89), а Чумаченко - третьей (1.86). А вот Юлия Левченко продолжила штурмовать высоты, и с третьей попытки ей подчинились 1.97. Это на один сантиметр лучше предыдущего молодежного рекорда Украины для помещений, который еще 24 года назад установила Ирина Михальченко.
 
Вместе с Юлией Левченко подтвердила свой норматив на чемпионат мира-2018 в помещении, заработанный еще в прошлом году, барьеристка Анна Плотицина. Представительница Киевской области в забеге преодолела 60 м с/б за 8,14, а финал выиграла с результатом 8,08!


 
 
Хорошими результатами порадовала в эти дни еще ряд атлетов. Владислав Малыхин из Киевской области уверенно одержал победу в прыжках с шестом - 5.60. В прыжках в длину Сергей Крук из Тернопольской области в острой борьбе обошел луганчанина Тараса Неледву и Владислава Мазура с Житомирщины (7.56 - 7.50 - 7.46). У женщин в этой дисциплине торжествовали атлетики, для которых прыжки в длину не являются основным видом. Первой стала прославленная мастер тройного прыжка Ольга Саладуха из Донецкой области (6.19), второй - мировая рекордсменка по юниорскому пятиборью броварчанка Алина Шух (5.99). Обе спортсменки на этих соревнованиях «пристреливались» к выступлению в своих приоритетных дисциплинах. Добавим, что Алина, кроме длины, на «Рождественских стартах» соревновалась еще в нескольких видах - 60 м с / б (9,01 в забеге, 9,07 в финале - 8 место), 60 м (8,26 в забеге) и тройном прыжке (12.70 - 4 место).
 
 
На 60-метровке довольно неожиданно победил Александр Соколов из Николаевской области, который в финале на 5 сотых опередил опытного Сергея Смелика - 6,77 против 6,82. У женщин вне конкуренции здесь была киевлянка Кристина Стуй - 7,38. Второй здесь стала Анна Плотицина - 7,51. На дистанции 400 м днепрянка Анна Рыжикова выиграла заочный спор (ведь стартовали девушки в разных забегах) у киевлянки Татьяны Мельник - 54,34 против 54,82.


Фото Павла Маменко
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