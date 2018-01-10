"Рождественские старты" финишировали не менее успешно - с новым рекордом по легкой атлетике

Хорошими результатами порадовала в эти дни еще ряд атлетов.

Владислав Малыхин из Киевской области уверенно одержал победу в прыжках с шестом - 5.60.

В прыжках в длину Сергей Крук из Тернопольской области в острой борьбе обошел луганчанина Тараса Неледву и Владислава Мазура с Житомирщины (7.56 - 7.50 - 7.46).

У женщин в этой дисциплине торжествовали атлетики, для которых прыжки в длину не являются основным видом.

Первой стала прославленная мастер тройного прыжка Ольга Саладуха из Донецкой области (6.19), второй - мировая рекордсменка по юниорскому пятиборью броварчанка Алина Шух (5.99).

Обе спортсменки на этих соревнованиях «пристреливались» к выступлению в своих приоритетных дисциплинах.

Добавим, что Алина, кроме длины, на «Рождественских стартах» соревновалась еще в нескольких видах - 60 м с / б (9,01 в забеге, 9,07 в финале - 8 место), 60 м (8,26 в забеге)

и тройном прыжке (12.70 - 4 место).