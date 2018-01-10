Интересной и радостной информацией поделилась Федерация легкой атлетики Украины: традиционные соревнования по легкой атлетике «Рождественские старты», которые состоялись 9-10 января, ознаменовались рядом высоких результатов, самый выдающийся из которых - новый молодежный рекорд Украины в помещении по прыжкам в высоту.
Его автором стала победительница прошлого сезона киевлянка Юлия Левченко. Основные соперницы серебряного призера чемпионата мира-2017 - киевлянка Ирина Геращенко и Юлия Чумаченко из Николаева - оставили Левченко в секторе наедине с планкой уже после отметки 1.92. Геращенко стала на этих соревнованиях второй (1.89), а Чумаченко - третьей (1.86). А вот Юлия Левченко продолжила штурмовать высоты, и с третьей попытки ей подчинились 1.97. Это на один сантиметр лучше предыдущего молодежного рекорда Украины для помещений, который еще 24 года назад установила Ирина Михальченко.
Вместе с Юлией Левченко подтвердила свой норматив на чемпионат мира-2018 в помещении, заработанный еще в прошлом году, барьеристка Анна Плотицина. Представительница Киевской области в забеге преодолела 60 м с/б за 8,14, а финал выиграла с результатом 8,08!
"Рождественские старты" финишировали не менее успешно - с новым рекордом по легкой атлетике
Интересной и радостной информацией поделилась Федерация легкой атлетики Украины: традиционные соревнования по легкой атлетике «Рождественские старты», которые состоялись 9-10 января, ознаменовались рядом высоких результатов, самый выдающийся из которых - новый молодежный рекорд Украины в помещении по прыжкам в высоту.