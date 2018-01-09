В Грузии перестарались с приговором экс-президенту Саакашвили

Желание поквитаться с бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили у некоторых структур переходит всякие, в том числе конституционные рамки. И это, в итоге, может сказаться на имидже правящих сил.





Право президента на помилование не подлежит правовой оценке, заявила парламентский секретарь президента Грузии Анна Нацвлишвили, прокомментировав приговор Михеилу Саакашвили, передает Новое время.

5 января Тбилисский городской суд заочно приговорил экс-президента Грузии Михеила Саакашвили к трем годам лишения свободы. Судья назначил заочный арест по делу о помиловании причастных к убийству Сандро Гиргвлиани на тот момент президентом Саакашвили.

"По нашей Конституции, право помилования является прерогативой нашего президента, что означает, что только он принимает решение о помиловании. Его решение не подлежит юридической ревизии", - сказала Нацвлишвили в комментарии Грузия онлайн.

Нарушением закона приговор Саакашвили назвал также и действующий глава государства Георгий Маргвелашвили. Он считает, что с международной точки зрения начало уголовного преследования на основании статьи Конституции порождает много вопросов и "наносит серьезный удар по международному имиджу Грузии".

В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что смогут перейти к законным процедурам, связанных с приговором в Грузии Михеила Саакашвили, только после экстрадиционной проверки.