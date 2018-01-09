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Вчера, 22:54
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Львовские активисты пригрозили перекрытием всех западных пунктов пропуска

Во львовской группе Varta1 в Фейсбуке появилось сообщение о том, что 10 января в 9 часов активисты собираются перекрыть все пункты пропуска на западных границах Украины. Активисты будут блокировать пункты пропуска Шегини, Рава Русская, Краковец, Грушев, Ягодин, Смильница, Угринов.

"Люди будут протестовать против закона 6776 от 14.11.2017 года. А именно: не нравится поправка в Налоговый Кодекс (ст. 196.1.18)"... ввоза на таможенную территорию Украины товаров, суммарная фактурная стоимость которых не превышает 500 EUR и суммарный вес которых не превышает 50 кг... физическим лицом, которое отсутствовало в Украине более 24 часов... ". Другими словами - если вы купили телевизор в Польше, то вы должны появиться на украинскую таможню не ранее суток со дня выезда.

Акция будет носить характер предупредительной и без всякой политической силы", - сообщили ее инициаторы.

Рейсовые автобусы и автомобили с маленькими детьми будут пропускаться беспрепятственно, сообщили активисты.



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