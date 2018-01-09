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Вчера, 22:22
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От приличных "блях" отказались в пользу закрытого квадроцикла

В Украину завезли самые дешёвые с мире автомобили - индийской марки Bajaj Qute. Строго говоря, это не автомобили, а квадроциклы с закрытым кузовом.


Микроавтомобиль имеет четыре места. Длина Qute - 2752 мм, ширина - 1312 мм, а высота - 1650 мм.

Авто оснащено одноцилиндровым бензиновым мотором мощностью 13,5 л. С.

Максимальная скорость - 70 км / ч. Масса - 399 кг. Расходы топлива примерно 3 л / 100 км. Коробкой передач служит пятиступенчатая "секвенталка".

Есть в Bajaj Qute и багажник на 44 л, плюс сзади за сиденьем также есть небольшой отсек.

Qute оборудован замками дверей, ремнями безопасности пассажиров и водителя. Кузов - стальной монокок. Кондиционер, только вентилятор.

В компании-импортера говорят, что спрос на самый доступный автомобиль на рынке все же будет. Его покупателями видят "коммерсантов", которые специализируются на поставках мелких товаров или в качестве транспорта для курьерских служб.

Окончательный ценник на Bajaj Qute в Украине еще не объявлен, но в издании отмечают, что это должно быть самая низкая цена на рынке. Предполагается, что он будет стоить на уровне 4 тысяч долларов.


То есть, по сути,  в Украине отказались от дешёвых полулегальных "блях" - фирменных европейских автомобилей с пробегом в пользу квадроциклов. А что бы выбрали вы?


Источник: AUTO-Consulting.

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