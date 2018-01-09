Певец Олег Винник сильно разочаровал своих фанаток

"Сладкоголосый мачо" украинской эстрады Олег Винник не только удивил своих фанаток сменой имиджа, но и сильно их разочаровал.





Оказалось, что у певца уже много лет есть любимая женщина. Интрига сохранилась, потому что слово "жена" упомянуто не было, любимец украинских женщин сказал, что сцена и личная жизнь - это разные плоскости, которые не связаны, а наличие жены он не скрывал, просто для своих близких он человек, а не артист. О своей женщине он говорил с нежностью и гордостью, часто упоминая о том, что она очено талантлива. Но особых личных секретов так и не раскрыл.





Эти откровения Винник изложил в интервью на телеканале ZIK.







