Киевляне считают ограничение скорости до 50 км дополнительной городской проблемой

Недавнее ограничение скорости в населенных пунктах до 50 км вместо 60 вызвало и удовлетворение, и полное неприятие. В населенных пунктах большого масштаба, в частности, в столице, эти ограничения приведут к новым пробкам.

Так считает автор петиции, которая была опубликована на сайте Киевсовета: ее автор призывает отменить ограничения на некоторых направлениях столичных магистралей и утверждает, что этому есть обоснование.

На узких, спокойных и центральных улицах города ограничение справедливо. Но есть скоростные магистрали, где люди не переходят улицу по поверхности, а только по подземному переходу (кроме явных самоубийц). Есть дороги, которые не содержат переходов, светофоров или разделены отбойниками, то есть, снижение скорости там бессмысленно - люди только будут терять драгоценное время.

Поэтому автор петиции призвал столичную власть позволить скоростное движение на следующих магистралях - проспект Победы, улица Елены Телиги, проспект Бажана, Столичное и Надднепрянское шоссе, Большая Окружная дорога и ряд других.

Видимо, такие же предложения могут появиться в других городах. Хотя к авариям чаще приводит не скорость в разрешенные чуть раньше 60 км, а значительное превышение скорости вообще и безответственность водителей.

За несколько дней петиция уже набрала более три тысячи голосов. Будет ли она рассмотрена, станет известно через месяц.



Источник: Politeka