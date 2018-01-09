Подъём или развал? Олигархи Украины стали ещё богаче

Журнал Новое Время совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital представили новый рейтинг самых богатых людей в Украине.
Сто самых богатых украинцев стали еще богаче. Это обнадеживающий признак того, что национальная экономика, пишет Новое время, выздоравливает.
А вот экономисты считают несколько иначе. Средний рост олигархического бизнеса - 41,9%. Рост всей экономики Украины по данным правительства 2%. Это означает, что олигархическая экономика бешеными объемами высасывает весь рост из остальной экономики Украины, не оставляя этой остальной экономике никаких шансов, подчеркивает OdessaNews
При этом рост состояния олигархов происходит на фоне войны на востоке.
На первом месте, как и в прошлом году, олигарх Ринат Ахметов (его состояние оценивается в $6,9 млрд, +68 % к прошлому году).
Вторую строчку рейтинга занял олигарх Виктор Пинчук ($1,4 млрд, +13%). Замыкает тройку богатейших олигарх Константин Жеваго ($1,4 млрд, +209%).
Далее расположились: олигарх Вадим Новинский ($1,2 млрд, +113 %), президент Украины Петр Порошенко ($1 млрд, +7%), олигархи Игорь Коломойский ($1 млрд, -11%), Геннадий Боголюбов ($763 млн, -9%), Дмитрий Фирташ ($746 млн, +14%), Юрий Косюк ($693 млн, +10%), Александр и Галина Гереги ($688 млн, +5%).
Выводы предоставляем сделать каждому самостоятельно.