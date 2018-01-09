Подъём или развал? Олигархи Украины стали ещё богаче

Журнал Новое Время совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital представили новый рейтинг самых богатых людей в Украине.

Сто самых богатых украинцев стали еще богаче. Это обнадеживающий признак того, что национальная экономика, пишет Новое время, выздоравливает.

А вот экономисты считают несколько иначе. Средний рост олигархического бизнеса - 41,9%. Рост всей экономики Украины по данным правительства 2%. Это означает, что олигархическая экономика бешеными объемами высасывает весь рост из остальной экономики Украины, не оставляя этой остальной экономике никаких шансов, подчеркивает ‏



При этом рост состояния олигархов происходит на фоне войны на востоке.

На первом месте, как и в прошлом году, олигарх Ринат Ахметов (его состояние оценивается в $6,9 млрд, +68 % к прошлому году).

Вторую строчку рейтинга занял олигарх Виктор Пинчук ($1,4 млрд, +13%). Замыкает тройку богатейших олигарх Константин Жеваго ($1,4 млрд, +209%).

Далее расположились: олигарх Вадим Новинский ($1,2 млрд, +113 %), президент Украины Петр Порошенко ($1 млрд, +7%), олигархи Игорь Коломойский ($1 млрд, -11%), Геннадий Боголюбов ($763 млн, -9%), Дмитрий Фирташ ($746 млн, +14%), Юрий Косюк ($693 млн, +10%), Александр и Галина Гереги ($688 млн, +5%).

Выводы предоставляем сделать каждому самостоятельно.