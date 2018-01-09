Антиукраинский скандал в Лавре от имени первых лиц РПЦ

Во время противостояния в Киево-Печерской лавре начался новый виток скандала, которому положил начало отказ священников Московского патриархата отпеть ребенка, который трагически трагически погиб, - только потому, что он был крещён не московской церковью.

Протестующие пришли в лавру.

К ним вышел большой церковный чин.

И на вопрос, с кем воюет Украина на Востоке, наместник Киево-Печерской Лавры владыка Павел (Лебедь) ответил, что не был на войне, и заявил, что Крым "никогда не был украинским".





С такими утверждениями он выступил во время общения с общественными активистами, в понедельник, 8 января, которые пикетировали лавру, передает Еспресо со ссылкой на Укринформ.

По его словам, в Украине нет "Московского патриархата", а есть "Русская православная церковь".



Также он заявил, что во времена Советского Союза был "бандеровцем".

Хотя впоследствии отметил, что его деда "убили в 1943 году бандеровцы".



При этом активисты из националистической организации "С14" пришли под стены Киево-Печерской лавры с акцией протеста, выражая свое несогласие с тем, что, по их мнению, руководство лавры работает на ФСБ РФ.



Координатором акции был лидер "С14", ветеран АТО Евгений Карась.



"Пришли колядовать к "сепарам" в лавру... Интересуемся, покаялись ли грешники из ФСБ", - написал Карась.

Он обвинил представителей Украинской православной церкви в коррупции, сотрудничеству с коммунистами и Партией регионов.

Во время митинга активисты выкрикивали "Долой ФСБ из лавры!" и другие лозунги.



Перед этим в Запорожье, священник Московского патриархата отказался отпевать убитого 2-летнего малыша из-за того, что он была крещен священником Киевского патриархата.

Как следствие, по призыву блогера Юрия Гудименко во многих городах Украины прокатилась акция #принесикуклу, во время которой ее участники приносили под церкви УПЦ МП (в т.ч. в Киево-Печерской Лавры) детские игрушки.

В Запорожье охрана одной из церквей МП побила участников этого флешмоба.





7 января неустановленные лица зашли внутрь в Свято-Троицкого кафедрального собора (другое название - Троицкая церковь) УПЦ МП в Днепре и обратились к собравшимся там церковнослужителям и посетителям со словами осуждения.

8 января в Виннице в епархию Московского патриархата принесли гроб с надписью "гнездо оккупантов".