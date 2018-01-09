В соцсетях опубликовали фотографии с похорон правозащитницы Ирины Ноздровской

В селе Демидове (Киевская область) сегодня хоронят правозащитницу, юриста Ирину Ноздровскую, которая, пытаясь достичь справедливого наказания виновника за смерть своей сестры в ДТП в 2015 году, сама стала жертвой убийства.





Как сейчас предполагается - убийства из мести, поскольку человеком, которого задержали за убийство Ирины Ноздровской, оказался достаточно близкий к виновнику смертельного ДТП человек. Он признал вину - так сообщила Национальная полиция вчера, 8 января.





А сегодня Ирину провожают в последний путь. Горе родителей не описать, ведь они хоронят уже вторую дочь, которая погибла, возможно, от рук одной и той же семьи. Пока обстоятельства указывают именно на это.





Смерть Ирины Ноздровской всколыхнула всю страну: все понимают, что дело могло бы быть спущено на тормозах, как это происходило со многими подобными трагедиями, если бы не активная позиция неравнодушных людей, которых сейчас иной раз пытаются обвинить в самопиаре. Но в обществе поняли: только максимальная огласка, широкий резонанс - способствуют привлечению к ответственности всех преступивших закон, а не только отдельных людей, которые совершили преступление. Так же внимательно Украина следит за следствием в Харькове, где в смертельном ДТП двадцатилетсяя девушка убила шестерых людей и пятерых сделала почти инвалидами. Если бы не требование общественности, кто знает, как бы уже обернулось следствие. Есть ещё знаменитое "дело Толстошеева", которому уже два года, но оно ни с места. Есть преступление - убийство журналиста Павла Шеремета, которому уже полтора года. В конце концов, есть дело Георгия Гонгадзе, которое не раскрыто до сих пор. И таких примеров - десятки.





Определённую позицию высказал блогер, правозащитник, пишущий в Фейсбуке под псевдонимом Sergii Naumovych:





"Пишут, что убийство Ирины Ноздровской полностью раскрыто. Если бы так оперативно следственные органы работали, а не саботировали процесс и не вымогали у нее "заинтересованность" в деле смертельного ДТП ее сестры, то ей не пришлось бы брать на себя функции государства и ненависть блатного подсудимого (или других заинтересованных лиц в других процессах).

Особенно удивляет, как у некоторых комментаторов поворачивается язык акцентировать внимание на том, что, мол, государственные органы без истерик, спокойно и эффективно раскрыли преступление, а вы лучше помолчите... Серьезно? А что мешает им должным образом исполнять свои функции всегда? Человек как раз из-за коррумпированности и бездействия соответствующих государственных органов был вынужден своей работой поставлять себя под удар другой стороны судебных процессов и был убит. Те же государственные органы быстро раскрыли убийство. Если бы не "истерики" в соцсетях, если бы не посты блогеров, если бы не давление общественности, то и в этом деле рядовые следаки наверное до сих пор требовали бы от родственников Ирины "заинтересовать" их для движения дела вперед и для ходатайства об избрании "правильной" меры пресечения подозреваемому..."





В то же время, позиция профессиональных полицейских несколько иная. Вот как охарактеризовал дело первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин:





"Ни о каком откровенном признании речь не идет. Исключительно благодаря собранном массиве вещественных доказательств мы установили подозреваемого. Во время беседы после задержания я лично общался с лицом, которое мы обоснованно подозреваем в совершении преступления. Человек не раскаивается в совершении и не собирается каяться.

Подозреваемый сотрудничает со следствием, он признал вину, но не раскаивается.

Некоторые «специалисты» продолжают предоставлять свои советы, как должна вести себя полиция. Раскрытие преступлений - это супертяжелая работа по собранию вещественных доказательств, воспроизводству обстоятельств преступления, установлению лица, совершившего его, и дальнейшее задержание. Нельзя задерживать человека, потому что «кто-то что-то слышал и додумал».





...А в селе на Киевщине провожают в последний путь вторую из сестёр Ноздровских...





Фото: Сергей Костеж

Эльдар Сарахман



