Нынешняя зима не перестает удивлять своими чудесами. То почти расцветут деревья на юге, то во Флориде вдруг выпадет снег...
Вот и пустыня Сахара тоже изменила вид. В Алжире, в пустыне Сахара, в городе Айн-Сефра выпал сниг. Снег в пустыне снял фотограф Карим Боучатата, его работы опубликовал местный портал TSA Algerie, передает Эспрессо.
"В пустыне появился красивый пейзаж, где встретились мягкость золотых песков и чистый белый снег", - говорится в описании к фотографиям.
По данным агентства, снег растаял этот же день, 8 января.
Вчера, 22:42
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В пустыне Сахара выпал снег
Нынешняя зима не перестает удивлять своими чудесами. То почти расцветут деревья на юге, то во Флориде вдруг выпадет снег...
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