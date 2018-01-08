Курс валют

» » » В пустыне Сахара выпал снег

Новости

Все новости
Общество / Природа
Вчера, 22:42
100
Версия для печати

В пустыне Сахара выпал снег

Нынешняя зима не перестает удивлять своими чудесами. То почти расцветут деревья на юге, то во Флориде вдруг выпадет снег...

Вот и пустыня Сахара тоже изменила вид. В Алжире, в пустыне Сахара, в городе Айн-Сефра выпал сниг. Снег в пустыне снял фотограф Карим Боучатата, его работы опубликовал местный портал TSA Algerie, передает Эспрессо.

"В пустыне появился красивый пейзаж, где встретились мягкость золотых песков и чистый белый снег", - говорится в описании к фотографиям.

По данным агентства, снег растаял этот же день, 8 января.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Что мешает Украине развиваться и процветать?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
В киевской многоэтажке произошел взрыв - идет эвакуация
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт