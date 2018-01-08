В пустыне Сахара выпал снег

Нынешняя зима не перестает удивлять своими чудесами. То почти расцветут деревья на юге, то во Флориде вдруг выпадет снег...



Вот и пустыня Сахара тоже изменила вид. В Алжире, в пустыне Сахара, в городе Айн-Сефра выпал сниг. Снег в пустыне снял фотограф Карим Боучатата, его работы опубликовал местный портал TSA Algerie, передает Эспрессо.



"В пустыне появился красивый пейзаж, где встретились мягкость золотых песков и чистый белый снег", - говорится в описании к фотографиям.



По данным агентства, снег растаял этот же день, 8 января.