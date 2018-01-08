В Одесском порту пришвартовался эсминец НАТО

Утром 8 января у причала нового контейнерного терминала Одесского порта пришвартовался американский эсминец Carney DDG64. Он стал первым кораблем НАТО, который посетил Одессу в новом году.





В июле прошлого года «Карни» принимал участие в международных учениях «Си Бриз-2017», во время которых на его борт поднимался президент Порошенко, сообщает Думская.



