Курс валют

» » В Одесском порту пришвартовался эсминец НАТО

Новости

Все новости
Политика
Вчера, 21:56
81
Версия для печати

В Одесском порту пришвартовался эсминец НАТО

Утром 8 января у причала нового контейнерного терминала Одесского порта пришвартовался американский эсминец Carney DDG64. Он стал первым кораблем НАТО, который посетил Одессу в новом году.


В июле прошлого года «Карни» принимал участие в международных учениях «Си Бриз-2017», во время которых на его борт поднимался президент Порошенко, сообщает Думская.


Эсминец пробудет в Одессе до 11 января. Командование 6-го флота ВМС США сообщает, что цель визита корабля — проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Что мешает Украине развиваться и процветать?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
В киевской многоэтажке произошел взрыв - идет эвакуация
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт