Курс валют

» » » Нацполиция сообщила о том, что убийство Ирины Ноздровской раскрыто

Новости

Все новости
Общество / Криминал
Вчера, 20:47
285
Версия для печати

Нацполиция сообщила о том, что убийство Ирины Ноздровской раскрыто

СМИ запестрели сообщениями о том, что задержан убийца правозащитника, юриста Ирины Ноздровской. Об этом же сообщил на своей странице в Фейсбуке нардеп Антон Геращенко.


В 17:35 на сайте Нацполиции появилось официальное сообщение и появились фото и видеоматериалы совещания по этому вопросу.


Задержан житель Киевщины, который сознался в преступлении. Найдены, по свидетельству полиции, и орудия убийства. Как известно, погибла Ирина Ноздровская, несмотря на то, что нашли тело в реке, не от утопления, а от колото-резаных ран.


Мотивом убийства называют правозащитную деятельность Ноздровской.


Правоохранители указали, что за время расследования опрошено более тысячи человек, проделана большая работа по расследованию. Восстановлена ситуация - по минутам.


Несколько часов назад заместитель директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев написал на своей странице в Фейсбукео том, что убийца Ноздровской признался в преступлении под давлением доказательств, которые собрала Национальная полиция.

"Им оказался близкий родственник преступника, который сбил на автомобиле ее (Ноздровской) сестру и потом благодаря настойчивости Ирины был приговорен к уголовному наказанию. Как мне рассказали, подозреваемый признался в убийстве вчера вечером под давлением доказательств, собранных оперативной следственной группой Нацполиции в последние дни. Полицейские работали без выходных", - написал Муждабаев.


Общество сдержанно отнеслось к известию о раскрытии преступления. По сути, сделан первый, хотя и огромный, шаг к восстановлению справедливости по отношению к трагедии семьи Ноздровских.


Сейчас проводится проверка показаний задержанного подозреваемого о его причастности к указанному преступлению.

"Анализируются следственные действия, результаты допросов, подворных обходов для того, чтобы подтвердить хронологию событий, отследить ее (И. Ноздровской, – ГК НПУ) движение, нахождение в определенном месте, доведение мотивов и механизма совершения данного преступления", – рассказал заместитель главы Национальной полиции – начальник Главного следственного управления Виталий Невгад.




Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Что мешает Украине развиваться и процветать?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
В киевской многоэтажке произошел взрыв - идет эвакуация
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт