Нацполиция сообщила о том, что убийство Ирины Ноздровской раскрыто

СМИ запестрели сообщениями о том, что задержан убийца правозащитника, юриста Ирины Ноздровской. Об этом же сообщил на своей странице в Фейсбуке нардеп Антон Геращенко.





В 17:35 на сайте Нацполиции появилось официальное сообщение и появились фото и видеоматериалы совещания по этому вопросу.





Задержан житель Киевщины, который сознался в преступлении. Найдены, по свидетельству полиции, и орудия убийства. Как известно, погибла Ирина Ноздровская, несмотря на то, что нашли тело в реке, не от утопления, а от колото-резаных ран.





Мотивом убийства называют правозащитную деятельность Ноздровской.





Правоохранители указали, что за время расследования опрошено более тысячи человек, проделана большая работа по расследованию. Восстановлена ситуация - по минутам.





Несколько часов назад заместитель директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев написал на своей странице в Фейсбукео том, что убийца Ноздровской признался в преступлении под давлением доказательств, которые собрала Национальная полиция.

"Им оказался близкий родственник преступника, который сбил на автомобиле ее (Ноздровской) сестру и потом благодаря настойчивости Ирины был приговорен к уголовному наказанию. Как мне рассказали, подозреваемый признался в убийстве вчера вечером под давлением доказательств, собранных оперативной следственной группой Нацполиции в последние дни. Полицейские работали без выходных", - написал Муждабаев.





Общество сдержанно отнеслось к известию о раскрытии преступления. По сути, сделан первый, хотя и огромный, шаг к восстановлению справедливости по отношению к трагедии семьи Ноздровских.





Сейчас проводится проверка показаний задержанного подозреваемого о его причастности к указанному преступлению.

"Анализируются следственные действия, результаты допросов, подворных обходов для того, чтобы подтвердить хронологию событий, отследить ее (И. Ноздровской, – ГК НПУ) движение, нахождение в определенном месте, доведение мотивов и механизма совершения данного преступления", – рассказал заместитель главы Национальной полиции – начальник Главного следственного управления Виталий Невгад.











