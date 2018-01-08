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Вчера, 20:13
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Украинская теннисистка Элина Свитолина признана четвертой ракеткой мира

Одесса, где родилась и обрела мастерство, и Харьков, от которого в последние годы выступала теннисистка Элина Свитолина, могут гордиться: спортсменка признана четвертой ракеткой мира.
Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась с шестой строчки на четвертую в рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA).
Об этом говорится на официальном сайте WTA, передает Эспрессо.
Рейтинг был обновлен сегодня, 8 января.
Сейчас на первом месте рейтинга находится румынка Симона Халеп, имеет 6425 очков. Второе и третье место занимают датчанка Каролин Возняцки и испанка Гарбинье Мугуруса с результатом 6095 и 6005 очков соответственно.
Свитолина сейчас имеет 5785 очков, ей удалось обойти американку Винус Уильямс, в которой 5567 очков.
Накануне Свитолина выиграла турнир серии WTA в австралийском Брисбене с призовым фондом в 1000000 долларов. В полуфинале турнира Свитолина в двух сетах со счетом 7: 5, 7: 5 победила третью ракетку мира словачку Плишкову.

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