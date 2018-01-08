В "ДНР" российского фашиста назвали украинским националистом - он жутко обиделся

Уровень оставшейся в Донецке "ДНРовской" журналистики и раньше был слабоват - где ж тут быть журналистом, когда надо врать без конца, а проверять факты - неприлично и не в стиле "молодой республики". А сейчас они полностью запутались в сетях собственной пропаганды. Это продемонстрировал журналист Денис Казанский в своём блоге, рассказав, как в "ДНР" запутались со своими фашистами.





В одной из "ДНР"овских газет под названием «Новороссия» (выпускается командой Павла Губарева) недавно вышла статья «Сбывающиеся мечты укронационализма». В самой статье нет ничего особенного — это обычный пропагандистский шизофренический материал, каких на российских сайтах выходит великое множество. Написаны они все, как под копирку, и годами мусолят одни и те же тезисы.

Любопытна в данном случае фотография, которой проиллюстрирован материал. На фото изображен российский националист Антон Раевский из Орла, который воевал за ДНР еще в 2014 году в Славянске в составе группировки Стрелкова.

Фото Виталия Сизова

Антон сам никогда не скрывал своих фашистских взглядов и охотно демонстрировал на фото свои татуировки с символикой Третьего Рейха.

Самое смешное, что еще в 2014 году Раевский фотографировался той самой с газетой «Новороссия», которая теперь записала его в «укрофашисты».

В интернете Раевский довольно известен, охотно общается с прессой. Пару лет назад я записывал с ним интервью по скайпу. Но сотрудники пропагандистской газеты не узнали его на фото, и напечатали в газете первую попавшуюся фотку из гугла, которое нашли.

Сам Антон Раевский тоже увидел в газете «Новороссия» статью со своей фотографией и написал по такому случаю возмущенный пост, в котором потребовал разъяснений.

«Я официально обращаюсь к главному редактору газеты «Новороссия» Дмитрию Дезорцеву дать пояснения по поводу публикации моей фотографии и требую в следующем номере газеты «Новороссия» дать опровержение, указав, что изображенный на фотографии не украинский националист, а русский националист Антон Раевский, который воевал на стороне ДНР и ЛНР в 2014 и в 2015 годах» — написал Раевский.