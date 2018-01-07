Адвокат из Вероны приехал в Украину переосмыслить жизнь

Адвокат из Вероны в школе небольшого поселка Довге-Гирське на Львовщине учит детей итальянскому языку.

60-летний итальянец приехал в Украину, чтобы отвлечься от насыщенных будней. Об этом говорится в сюжете ТСН, передает LwNews

Итальянец Роберто Трани со своей собачкой Йоской сейчас живут в небольшом доме. Адвокат на некоторый период стал жителем села и учит детей в местной школе итальянскому. Надо сказать, что здесь он популярен, потому что много женщин из села работают в Италии, и дети хотят сделать сюрприз своим родным.

«Дети даже не хотят идти домой есть, берут с собой бутерброды, перекусят и идут с удовольствием на итальянский. Многие наши люди поехали в Италию и они, возможно, и видят для себя перспективу, чтобы изучить этот язык», - говорит директор школы Дария Барщик.

Роберто говорит, что дома - в Вероне - работает адвокатом. Имеет много клиентов и неплохой заработок. В горное село приехал со своей собакой Йоской переосмыслить жизнь. Выбрал Украину не случайно. Здесь шесть лет назад лечился, и вдаваться в подробности не хочет. Только говорит, именно тогда познакомился с местным - Хосе Турчиком, в доме которого сейчас живет.

«Здесь у меня небольшой дом, который я ему предоставив, познакомил с крестьянами, он интегрировался, стал любимцем», - говорит Хосе.

Роберто признается, что в таких условиях не привык. В Италии всю домашнюю работу выполняла горничная.

«Я здесь встретился с совершенно иным способом труда, чем в Италии. И мне это очень нравится, я чувствую потребность помогать другим», - говорит Роберто Трани.

А вот местные философию Роберто понять не могут. Мол, зачем с самой Вероны ехать в их село, где только школа и церковь, и ни супермаркета или ресторана. И чтобы Роберто домой не спешил, всячески ему помогают. Соседка Ирина Карпа ежедневно бесплатно носит ему завтрак, обед и ужин.

Впрочем, Роберто признается - через два месяца должен возвращаться в Верону. Там его ждут клиенты. Но Рождество он празднует в Украине - и своё, и наше.

