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Вчера, 21:18
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В Подмосковье 19-летний парень столкнул 11-летнего приятеля с семнадцатого этажа

В подмосковном Реутово (Россия) произошла трагическая история. 19-летний молодой человек и его 11-летний  друг приехали  из Москвы забрать вещи в одном из домов. Разобравшись с делами, поднялись на 17-й этаж посмотреть город с высоты.


В лифтовом холле мальчик взобрался на подоконник, а парень подошёл сзади и приподнял его. Мальчик, не удержавшись, выпал из окна и разбился насмерть. "Друг" хладнокровно закрыл окно, а телефон мальчика выбросил в мусорный контейнер. Теперь, после ареста, он утверждает, что просто хотел напугать приятеля, но произошёл несчастный случай. СМИ пишут, что возбуждено уголовное дело.




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