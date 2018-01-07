Фанаты не поняли: Могилевская оделась или разделась

Известная украинская певица, тренер вокального проекта «Голос. Діти» Наталья Могилевская удивила поклонников своим "платьем", в котором выступила на церемонии M1 Music Awards.

Под снимком Могилевской в ее Instagram-аккаунте немедленно началось обсуждение её странного наряда. Понравился он не всем. У Могилевской, как всегда, зрители делятся поровну на тех, кто ею восхищается, и кто смотрит и слушает только чтобы покритиковать.

«На нее люди смотрят, дети, в таком возрасте должна добиться оваций за талант, приобретенный, а не жопой голой крутить»,

«Зачем тогда вообще что-то надевать на себя? Вышла бы голая и нормально. Это же сцена» — считают в сети.

"Платье не понравилось - морщит. И клапти какие-то..."

Надо сказать, при ближайшем рассмотрении оказывается, что кроме "этикеток" на Могилевской надето трико, создающее эффект обнажённого тела. Но - морщит, поэтому выглядит не очень аккуратно. Впрочем, у Натальи Могилевской отменная фигура, и ей можно позволить себе любые провокационные наряды.











