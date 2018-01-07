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Вчера, 16:54
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Все успеют на работу вовремя: "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда

Добраться после праздников домой можно будет достаточно спокойно: "Укрзализныця" назначила на 9 января дополнительные рейсы дневных скоростных поездов: "Интерсити +" №755 / 756 Киев - Львов - Киев и №736 / 735 Киев - Запорожье - Киев.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Для удобных путешествий пассажиров Укрзализныця назначила на 9 января дополнительный рейс дневного скоростного поезда Интерсити + № 755/756 Киев - Львов - Киев.
Поезд отправится из Киева в 23.31 и прибудет во Львов в 05.43. Из Львова отправление в 23.00 и прибытие в Киев в 05.16. Поезд проследует через Коростень, Здолбунов-Южный.
В ближайшее время будет открыта продажа билетов на данный поезд. Билеты можно приобрести в кассах и через онлайн-систему продажи проездных документов.
Поезд №755 / 756 отправится из Киева 8 января в 23:31 и прибудет во Львов в 5:43 9 января.
Скоростной поезд "Интерсити +" №736 осуществит дополнительный рейс 9 января по действующему графику, а именно: отправится из Киева в 14:47 и прибудет в Запорожье в 21:58.
В обратном направлении из Запорожья поезд №735 отправится в 22:58 и прибудет в Киев в 06:10.
На пути следования поезд будет останавливаться на станциях им. Т. Шевченко, Знаменка, Александрия, Пятихатки, Каменское и Днепр.

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