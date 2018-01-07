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Сегодня, 14:10
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Умер человек, который единственный из землян ходил по Луне

Американское космическое агентство NASA сообщило о смерти Джона Янга - астронавта, который был первым человеком в мире, ступившим на Луну.
Об этом рассказал агентство СНН, передает ТСН.
Бывший американский астронавт Джон Янг, который летал на Луну, скончался в пятницу от осложнений после пневмонии. Ему было 87 лет.
Янг был одним из самых опытных астронавтов NASA. Он дважды летал на Луну - в 1969 и 1972 годах. Во время второго путешествия он ходил по поверхности спутника Земли. Янг стал первым человеком, который шесть раз выходил в открытый космос. В 1981 году он стал первым командиром американского космического шаттла.
Джон Янг родился в Сан-Франциско и вырос в Орландо. 1952 он окончил Технологический институт Джорджии. Янг поступил в военно-морского флота, служил на эсминце, прежде чем стать летчиком в 1959 году. Тремя годами позже он был избран астронавтом NASA. Янг провел в космосе 835 часов. Он служил главным астронавтом с января 1974 по май 1987 года. Джон Янг вышел на пенсию в конце 2004 года.
Напомним, в декабре 2016 года умер первый астронавт США и старейший астронавт в мире Джон Гленн, который был первым американцем, совершившим полет в космос, и старейшим астронавтом в мире.



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