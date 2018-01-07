Придумано ли что-то круче "распятого мальчика" - ТОП-10 российских фейков 2017 года

Журналист и блогер Алексей Минаков уже традиционно ежегодно ради развлечения собирает фантастические фейки российской пропаганды. Для истории. Вашему вниманию Топ-10 российских фейков за 2017 год. Эта подборка опубликована на сайте InformNapalm. Интересно, перпеплюнули ли самих себя российские пропагандисты в дикости фейков? Читаем и выбираем самый странный выверт пропагандистской фантазии адептов "русского мира".



1. Тоталити обеднилити - соль за проезд в Мелитополе.

Одна из героинь кремлевского ток-шоу заявила: "Я из Мелитополя. У нас люди солью рассчитываются в маршрутном такси". Бред на уровне "распятых мальчиков" и "снегирей", не меньше.



2. Минобороны РФ использовало кадры из игры как доказательства.

А именно: "неопровержимое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ". Кадры оказались скриншотом с мобильной игры AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron. Телеканал "Россия 24" показал их в прямом эфире.



3. Путин выдал американские ВВС за российские.

Президент РФ показал американскому режиссеру-пропагандисту Оливеру Стоуну видео на телефоне с якобы работой российской авиации в Сирии. Но на записи были атаки двух американских вертолетов AH-64 Apache в Афганистане.



4. Шизофрения - Зорян и Шкиряк.

Этот мем стал классикой. А все благодаря телеканалу "Россия 24", где корреспондент заявил, что убийство террориста Гиви заказали два политика - Зорян и Шкиряк.



5. Вакарчука едва не подставили - насчитали 35 концертов «ОЕ» в РФ.

"Первый канал" соврал - последний концерт «ОЕ» в России был в декабре 2013 года.



6. Приветственный фейк-бургер в честь Путина.

"Россия 24" и другие показали сюжеты, в которых официантка нью-йоркского ресторана рассказывает, мол, гамбургер с пятью котлетами весит ровно 1952 г (год рождения Путина). Но представитель заведения сообщил, что "ресторан никогда ни в какой форме не праздновал день рождения Владимира Путина и никогда не предлагал посетителям" Путин-бургер ".

7. Посев в западных СМИ - поставка двигателей для ракет КНДР.

Хотя статья сначала была опубликована в The New York Times, ее опубликовал эксперт, работавший в России и с российскими спецслужбами.



8. Переписывание истории - Путин присвоил себе Анне Ярославне.

Путин на пресс-конференции с президентом Франции Макрона назвал дочь киевского (!) Князя Ярослава Мудрого, королеве Франции Анне Ярославне "русской Анной". Хотя в те времена, собственно, и Москвы еще не было.



9. Самое дорогое Евровидение - в Украине.

На самом деле - нет. В открытом доступе есть все цифры. Проведение в Украине стоило 30 млн евро, Австрия в 2015 потратила 42 млн евро, Дания в 2014 - 54 млн евро, Азербайджан в 2012 - 64 млн евро и т. д. Даже Россия в 2009 потратила больше - 42 млн евро. Занавес.



10. Некачественный фейк - мужчина, который женщина.

В день недавнего масштабного обмена пленными "Первый канал" снял постановочный сюжет в колонии оккупированной Макеевки, где один из вроде украинских пленных (согласно легенде - Александр Тахтенков) заявил, что отказывается ехать с оккупированной территории: "Работы здесь много... Здесь лучше... Я матери просто сообщил, что остаюсь в ДНР". На самом деле отказалась возвращаться одна женщина (!), И то она сказала, что имеет украинскую позицию, но семья в Донецке, поэтому остается.



Коротко говоря, росСМИ врали, врут и будут врать. Соответственно, население России, которое в большинстве верит этим россказням, деградирует и интеллектуально разлагается, создавая благодатную почву для очередного масштабного фейка, которым станут президентские выборы в России в 2018 году.