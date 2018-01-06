Поэту Василю Стусу - 80 лет.

Сегодня исполняется 80 лет Василю Стусу, правозащитнику и диссиденту, редкостного поэтического таланта человеку, которого - только за то, что он любил Украину, советская власть отправила в тюрьму. Он прожил на свете всего 47 лет, но оставил след в истории Украины - на века.

Василь Стус родился в селе Рахнивка на Винничине, но с трёх лет жил в Донбассе, где расцветал его талант и ковалось убеждение в том, что у Украины забрали право говорить на родном языке. Ему не простили ничего: ни крепнущей поэтической силы, ни свободной мысли, ни борьбы за право быть украинцем.

Однажды он написал: "До января 1972 г. я был украинофилом. Мордовия меня сделала УКРАИНЦЕМ. Теперь мне безразлично, как меня будут называть: националистом или шпионом, или изменником. Я знаю свое: слишком катастрофическое духовное существование моего народа, чтобы можно было сидеть, сложа руки".

Он мог бы еще быть жив. Но его убили.





ВАСИЛЬ СТУС

перевод с украинского Александрины Кругленко, InfoKava

* * *

Господи, гніву пречистого

благаю — не май за зле.

Де не стоятиму — вистою.

Спасибі за те, що мале

людське життя, хоч надією

довжу його в віки.

Думою тугу розвіюю,

щоб був я завжди такий,

яким мене мати вродила

і благословила в світи.

І добре, що не зуміла

мене від біди вберегти.

Господи, гнева пречистого,

сердцем молю, – не держи.

Всюду, где нужно, - выстою.

Спасибо за то, что жил.

Жизнь мою, пусть надеждой,

Я продолжаю в веках.

Мысли мои по-прежнему

Воспринимают всё так,

как меня мама учила

в часы расставаний и встреч.

Так что, не зря не случилось

меня от беды уберечь.

* * *

Верстаю шлях — по вимерлій пустелі,

де мертвому мені нема життя,

за обріями спогаду — оселі

ті, до котрих немає вороття.

А все ж — бреду, з нізвідки до нікуди,

а все ще сподіваюся, що там,

де кубляться згвалтовані іуди,

мале є місце і моїм братам.

Побачити б хоч назирці, впівока

і закропити спраглий погляд свій.

Зміїться путь — вся тьмяна, вся глибока,

і хоч сказися, хоч збожеволій.

Бо вже не я — лише жива жарина

горить в мені. Лиш нею я живу.

То пропікає душу Україна —

та, за котрою погляд марно рву.

Та є вона — за міражів товщею,

там, крізь синь-кригу світиться вона

моєю тугою, моєю маячнею

сумно-весела, весело-сумна.

Тож дай мені — дійти і не зотліти,

дійти — і не зотліти — дай мені!

Дозволь мені, мій вечоровий світе,

упасти зерням в рідній борозні.

* * *

Торю свой путь по вымершей пустыне,

где мёртвому мне жизни больше нет.

За горизонтом памяти доныне

все те, к кому давно забыт и след.

А всё ж – бреду, куда-то ниоткуда,.

а всё ж надеюсь на благую весть,

что в том краю, где мечутся иуды,

хоть малое для братьев место есть.

Увидеть бы, хотя бы на мгновенье,

утешить взгляд, пусть дальше – только тьма.

Змеится путь, и нет отдохновенья,

и хоть взбесись или сойди с ума.

Ведь я – не я, лишь искорка живая

горит во мне. Лишь ею я живу.

Мне душу Украина обжигает –

та, о которой грежу наяву.

Но есть она – за миражей стеною,

сквозь сини льдов - сиянья забытьё,

сквозь бред ночной, моей души тоскою

я слышу смех и горький плач её.

О дай, судьба, дойти - мой путь очерчен,

сквозь мрак и бездну – в путь, к родной гряде.

Позволь же мне, о свет мой предвечерний,

зерном упасть в родимой борозде.

* * * Б.

Посоловів од співу сад

од солов’їв і од надсад

і од самотньої свічі

і од тяжких зірок вночі

а ген за плотом висне дим

проклятий місяцем рудим

І світло випурхнуло птахом

і розплатало два крила

над віковим страпатим страхом

жалкого як голки зела

Повстань і ти на два світання

на два сполохані вогні

аби отут на однині

пізнати тьми розкошування

і світло як вода з криниці

на віти порснуло пругкі

де як видіння полохкі

стрибали золоті жар-птиці

Диміли ружі. З того раю

радів я згублений в світах

що тут по звомплених зірках –

сам і смеркаю і світаю.

* * * Б.

Посоловел от пенья сад

от соловьёв и от надсад

от одиночества свечи

тяжёлых, плотных звёзд в ночи

а за плетнями – дым стеной

он проклят рыжею луной

И птицей сонной свет взметнулся

и распластал свои крыла

колючим страхом встрепенулся

в траве, разящей, как стрела

Восстань и ты на два рассвета

на два испуганных огня

чтоб тьму познать при свете дня

наедине с собою где-то

и яркий свет водой криницы

плеснул, где тень мечты дрожит

где, как в пустыне миражи

сияли золотом жар-птицы.

Дымились мальвы. В том раю

Я счастлив был своей судьбою

Что здесь, под горестной звездою

И свет и тьма - всю жизнь мою.

* * *

Ще й до жнив не дожив,

в полі жита не жав.

Досі — не долюбив,

і не жив, і не жаль.

Що життя — то хіба

твоя сутня межа?

Смерть заріже раба,

і нехай — без ножа.

Але жити — замало.

Боротись — умій,

щоб нащадок твій змалку

бува не знімів.

Не знімів на уста

і на вуха не зглух.

Хай помреш!

Та за нами

останеться рух.

Згинем — хай!

Хай — ославлені.

Хай — не біда,

вікова чортопхайка

наближує даль.

По роках, по кістках,

по обмерзлих гробах

витрамбовує повінь

для річища шлях.

А до жнив не дожив,

в полі жита не жав,

і замало любив —

то, їй-богу, не жаль.

* * *

До косьбы не дожил.

Рожь на поле не жал.

Не по полной любил

И не жил, и не жаль.

Разве жизнь и судьба -

Между сутью – межа?

Смерть зарежет раба -

Ну и пусть – без ножа.

Только жить – это средство,

Ты – бороться сумей,

Чтоб потомок твой с детства

Сердцем не онемел.

Не утратил бы голос -

Стал беззвучен и туп.

Пусть умрёшь,

Но за нами

Пусть другие пойдут.

Сгинем – пусть!

Оклевещут?

Не беда и не жаль!

Время движет тележку,

Приближает нам даль.

Там, где кости и годы,

И гробы глубоки,

Половодье проводит

Русло новой реки.

А что рожь не косил,

И что жатвы не знал,

И так мало любил,

То, ей-Богу, не жаль…







