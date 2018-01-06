Мгновения праздничного Киева (фото)

Все дни - от католического Рождества до православного Рождества и Новым годом посередине - праздничный Киев ярок и прекрасен. И только мелькающие иногда в толпе военные в камуфляже напоминают, что не только праздники есть у нас сейчас...





Но настроение, несмотря на отсутствие снега, - новогоднее, рождественское - праздничное. И мы хотим напомнить об этом вам - чудесными фотографиями Александра Лобанова, которые он сделал специально для сайта InfoKava.





Сейчас очень многие горожане ушли в храмы - на рождественскую службу. Но большинство - на улицах, под крышами домов, в уюте кафе, среди друзей... Рождественские гуляния.





Даже если вы не относите себя к верующим людям, помолчите мгновение - пожелайте нашей стране мира и окончания беды, пришедшей в наш дом.





Христос рождается! Славим его!