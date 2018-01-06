Когда конец верёвочки чудовищно близок

Представляем нашего нового автора. Константин Кузьменко - историк, аналитик, блогер. Жизненный опыт позволяет ему судить о происходящем: в отличие от "теоретиков" он многое испытал на собственной судьбе. И если кому-то покажется спорным его мнение - это великолепно: именно в споре рождается истина.

Главный вопрос, который мучит сегодня чуть ли не всех граждан Украины, а кто же у нас лидеры? Кто станет альтернативой нынешнему руководству страны, которое тотально дискредитировало себя за последние пару лет? Где пастухи, за которыми пойдёт стадо?

Про стадо не случайно. Люди – животные стадные. Наши инстинкты, которые формировались последние полмиллиона лет, так просто не подавить и не вытравить. Нам крайне необходимы личности, которые сумеют ответить на вопросы, объяснить причины проблем, указать путь и повести по этому пути всех желающих идти следом. И мы в тоске и тревоге вглядываемся в так называемую «элиту», пытаясь понять, кто же способен вести нас в светлое будущее? Кому довериться? За кем пристроиться в кильватер?

Рейтинги, которые навязывают нам власть предержащие владельцы СМИ, не обнадёживают, потому что в них всё те же лица, осточертевшие за последние полсотни лет.

Ошибки нет – именно за полсотни. Потому что кравчуки и кучмы – родом из СССР, а точнее – из КПСС. А остальные медведчуки-тимошенки-ющенки-яценюки-порошенки – птенцы их гнезда, выкормленные и выпестованные ядовитым совковым молочком. Чуть в стороне ахметовы-иванющенки-януковичи-новинские-фирташи и прочие как бы «регионалы». В стороне, потому что взращены кучмистами по особой методике для особых дел, о которых вслух в цивилизованном обществе не говорят. Однако, это особая методика тоже разработана советскими КаПээСэСными партократами для своих тёмных делишек. И до сих пор первые используют вторых в своих гнусных интересах по полной программе. Так что таки да: уже как минимум полсотни лет мы видим одни и те же лица, одну и ту же политику, одни и те же методы околпачивания и ограбления нас наивных.

Правда, наивными мы хотим быть сами и сами определили себе такой статус, потому что так удобнее. Вместо шевеления мозгами большая часть населения страны записывает себя в жертвы и, опираясь на этот выгодный статус, требует жалости, заботы, льгот и подачек на тарелочке, уже не важно с какой каёмочкой. Ныть и требовать, напоминая о «добрых» старых советских временах, когда к будке приносили практически бесплатную еду, чесали за ушком и иногда отпускали цепь на пару звеньев - любимое занятие множества членов нашего сообщества. Беспомощность, иждивенчество, лень и вороватость впитаны, опять же, с молоком советской матери-родины!

Но у каждой верёвочки, как известно, имеется конец. И наш конец вдруг оказался чудовищно близок. И новый Тот, Кто Подхватит Ускользающий Конец, Спасёт и Укажет Путь, просто обязан появиться среди нас, согласно так любимой нами в прошлом марксистской доктрине об исторической необходимости! И мы вытягиваем шеи, вглядываясь в личины, рожи, хари, физиономии, лики и лица возможных кандидатов на роль нового украинского мессии.

Мы ищем, прикидываем, сомневаемся и боимся. Боимся, потому что очень сильно не уверены, что сумеем выбрать правильного человека. Мы дискутируем, спорим, ссоримся, орём, оскорбляем и выносим мозги друг другу, потому что не уверены ни в ком. И, прежде всего, в самих себе.

Порошенко? Разочаровал. Тимошенко? Так воровка же. Бойко? А вышки? Мураев? Сладкоголосая сирена. Гриценко? Болтун. Яценюк? Моджахед! Тягнибок? Нацик. Савченко? Ну, мы ж ещё не совсем с приветом! Вакарчук? Вот только концертов на Банковой не хватает! Ярош? А где он отсиживался последние три года? Назвался груздем, а в кузов-то и не полез! Мы даже о его визитках подзабыли как-то…

А вот ведь история: именно Ярошу на прошлых президентских выборах россияне предрекали роль победителя. Даже поспешили с рейтингами. Облажались, конечно, и примолкли, но… Как было бы тогда удобно увидеть его впереди Украины всей, потому что это было бы доказательством вины «хохлов», аргументом в пользу борьбы с фашизмом-ярошизмом, и даже не просто борьбы, а права на полноценное вторжение. Тогда номер не прошёл: Ярош не набрал даже трёх процентов.

Но сейчас на дворе не 2014-й, а 2018-й. И ситуация совершенно иная. И постаревший, но всё такой же небритый и уверенный в себе Ярош презентует национальный рух «ДІЯ» («Державницька ініціатива Яроша»). Ездит со своими сторонниками по городам и весям. Вспоминает Вячеслава Черновола. Говорит о необходимости наведения в стране порядка. Сообщает, что давно перерос «Правый сектор» и что сторонников нового движения сегодня в разы больше.

И что? Кто пойдёт за этим ковбоем? Что думает о нём Европа? А Россия? А США? А наши домашние совки, которых легион? Куда деть миф о том, кого он ест на завтрак?

У меня нет ответов, есть только вопросы. Точно знаю одно: пора заканчивать с беспомощностью, синдромом жертвы и попрошайки. Пора уже, наконец, навсегда проститься с совком: пора отвязать этот камень с ног, всплыть и вздохнуть полной грудью…





Константин Кузьменко, Харьков, InfoKava