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Сегодня, 13:04
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Жена Захарченко помогла отправиться на тот свет четырём десяткам боевиков

Жена главаря "ДНР" Захарченко Наталья Гладкова, которая при помощи мужа и его головорезов отжала бизнес у многих догнчан, отправила на тот свет целую толпу соратников своего супруга.


Не лично, конечно, но опосредовано: на украденном бандитской семейкой предприятии "Олимп", и так имевшем в Донецке довольно одиозную славу, выпущенной там палёной водкой отравился намерть 41 человек. Новый 2018 год оказался для них последним - в больницах города, включая клиническую больницу №6, то идело фиксировали доставленных пострадавших - почечная недостаточность вследствие отравления метиловым спиртом.


А чего заморачиваться и производить что-то приличное? И так сойдёт. Не сошло. Хотя, думается, прореживание рядов может входить и в планы самого Захарченко. Но не таким же зверским способом?


Об этом написал блогер Алексей Чибисов, ссылаясь на источники в оккупированном Донецке и называя даже фамилии и имена отравившихся суррогатом. К слову, первых отравившихся отправляли в больницы, а потом просто перестали пускать скорые на базу - и они умирали в муках. Расплата за содеянное?

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