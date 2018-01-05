Что сделали с бутылкой водки стоимостью больше миллиона долларов

Поразительные вещи случаются в жизни. Тот, кто украл из коллекции водку в бутылке стоимостью миллион триста тысяч долларов, спиртное выпил, а драгоценную бутылку...

...а бутылку нашли на стройплощадке в окрестностях Копенгагена. Её просто выбросили за ненадобностью. Это доказывает, что похитил коллекционный экземпляр обыкновенный жаждущий выпить.

Об этом сообщает датское издание The Local, передает Еспресо.

Бутылку из-под водки "Руссо-Балт", которую считают самой дорогой в мире, нашёл прохожий и отнёс в полицейский участок.

Владелец бутылки и бара, с которого ее похитили, Брайан Ингберг уже прокомментировал эту новость. Он очень обрадовался тому, что ценность его коллекции все же нашли.

"К сожалению, она пуста. Кто-то, кто работает на строительной площадке, нашел ее. В этой ситуации именно бутылка является ценностью, мы можем заполнить ее водкой в ​​России", - подчеркнул Ингберг.

Высокая стоимость этой бутылки объясняется тем, что она частично покрыта тремя килограммами золота и тремя килограммами серебра.

Ранее сообщалось, что в датском Копенгагене украли одну из самых дорогих в мире бутылок водки стоимостью 1,3 млн долларов или 1,1 млн евро, которую ее владелец привез из России. Бутылка была изготовлена ​​частной компанией Dartz Motorz, которая базируется в Латвии и специализируется на производстве бронеавтомобилей.







