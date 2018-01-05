Эпопея с украинским лосями, кажется, подошла к логическому концу. Минюст в последние дни декабря зарегистрировал приказ Минприроды о внесении изменений в Перечень видов животных, которые заносятся в Красную книгу Украины. Отныне лось европейский в Украине относится к краснокнижным животным, и охота на него карается законом.
Об этом сообщил министр экологии Остап Семерак в Фейсбуке.
"То есть, эти 11 месяцев борьбы, противостояния, дискуссий с учеными, а иногда с зоозащитниками точно не были напрасными. Это пример того, как государство и гражданское общество, которое имеет соответствующие запросы, могут эффективно сотрудничать и достигать необходимых результатов. Даже несмотря на бюрократию, с которой все еще есть проблемы в нашей стране.
Также, еще раз повторюсь, я понимаю, что занос лося в Красную книгу не снимает с повестки дня вопрос распространенного в Украине браконьерства. Уменьшение проявлений этого явления останется для нас одним из приоритетных вызовов в 2018 году. Имею в виду и возможный пересмотр размеров штрафов, и ликвидацию устаревшей неэффективной системы природоохранного надзора и контроля, которая является коррупционным пережитком прошлого, и которую давно нужно ликвидировать вместотого, чтобы делать инъекции в протез. Это уже тема других приказов и решений", - написал Семерак.
Новость действительно приятная. Хотелось бы еще узнать, успели ли отстрелять "лоббисты" разрешений на отстрел тех несчастных 160 лосей, без которых, как они говорили, охота совсем захиреет.
Лося, наконец, внесли в Красную книгу в Украине
Эпопея с украинским лосями, кажется, подошла к логическому концу. Минюст в последние дни декабря зарегистрировал приказ Минприроды о внесении изменений в Перечень видов животных, которые заносятся в Красную книгу Украины. Отныне лось европейский в Украине относится к краснокнижным животным, и охота на него карается законом.