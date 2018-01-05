Лося, наконец, внесли в Красную книгу в Украине

Эпопея с украинским лосями, кажется, подошла к логическому концу. Минюст в последние дни декабря зарегистрировал приказ Минприроды о внесении изменений в Перечень видов животных, которые заносятся в Красную книгу Украины. Отныне лось европейский в Украине относится к краснокнижным животным, и охота на него карается законом.

Об этом сообщил министр экологии Остап Семерак в Фейсбуке.

"То есть, эти 11 месяцев борьбы, противостояния, дискуссий с учеными, а иногда с зоозащитниками точно не были напрасными. Это пример того, как государство и гражданское общество, которое имеет соответствующие запросы, могут эффективно сотрудничать и достигать необходимых результатов. Даже несмотря на бюрократию, с которой все еще есть проблемы в нашей стране.

Также, еще раз повторюсь, я понимаю, что занос лося в Красную книгу не снимает с повестки дня вопрос распространенного в Украине браконьерства. Уменьшение проявлений этого явления останется для нас одним из приоритетных вызовов в 2018 году. Имею в виду и возможный пересмотр размеров штрафов, и ликвидацию устаревшей неэффективной системы природоохранного надзора и контроля, которая является коррупционным пережитком прошлого, и которую давно нужно ликвидировать вместотого, чтобы делать инъекции в протез. Это уже тема других приказов и решений", - написал Семерак.

Новость действительно приятная. Хотелось бы еще узнать, успели ли отстрелять "лоббисты" разрешений на отстрел тех несчастных 160 лосей, без которых, как они говорили, охота совсем захиреет.