Слова "Вам телеграмма"больше не будут использоваться - "Укртелеком" закрывает услугу

Современные революционеры не стали бы первым делом завоёвывать "почту, телеграф, телефон"... Потому что телефон теперь есть у каждого, почта - электронная, а вот теперь скоро прикажет долго жить и телеграф.

С 1 марта "Укртелеком" прекращает оказание услуг телеграфной связи. Самый большой в украине оператор фиксированной связи сворачивает эту услугу в связи с её убыточностью. Телеграммы всех категорий и для всех потребителей с начала марта приниматься не будут.

"Укртелеком" считает, что значительное сокращение телеграфной связи повлияло губительно: доходы не могут перекрыть расходы на содержание телеграфа. Подсчитано, что в 2015 году было отправлено 350 тысяч телеграмм, в 2016 - 100 тысяч, а в 2017 - всего 10 тысяч на квартал.

Надо сказать, что только в крайнем случае (если не никакой другой возможности связаться) хочется отправлять телеграмму: По Киеву услуга стоит 5 гривень за одно слово! В страны СНГ и дальнего зарубежья – вдвое дороже. Стоимость телеграммы по Украине – 5 грн/слово, СНГ – 10 грн/слово, дальнее зарубежье – 10 грн/слово. И кто будет их отправлять при таких расценках? Вот поэтому, а не только из-за новых технологий уходят в прошлое телеграммы. Хотя иногда важность заверенной телеграммы переоценить сложно.





Источник: Обозреватель



