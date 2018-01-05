Курс валют

» » Слова "Вам телеграмма"больше не будут использоваться - "Укртелеком" закрывает услугу

Новости

Все новости
Главные новости / Потребрынок
Вчера, 18:14
97
Версия для печати

Слова "Вам телеграмма"больше не будут использоваться - "Укртелеком" закрывает услугу

Современные революционеры не стали бы первым делом завоёвывать "почту, телеграф, телефон"... Потому что телефон теперь есть у каждого, почта - электронная, а вот теперь скоро прикажет долго жить и телеграф.

С 1 марта "Укртелеком" прекращает оказание услуг телеграфной связи. Самый большой в украине оператор фиксированной связи сворачивает эту услугу в связи с её убыточностью. Телеграммы всех категорий и для всех потребителей с начала марта приниматься не будут.

"Укртелеком" считает, что значительное сокращение телеграфной связи повлияло губительно: доходы не могут перекрыть расходы на содержание телеграфа. Подсчитано, что в 2015 году было отправлено 350 тысяч телеграмм, в 2016 - 100 тысяч, а в 2017 - всего 10 тысяч на квартал.

Надо сказать, что только в крайнем случае (если не никакой другой возможности связаться) хочется отправлять телеграмму:  По Киеву услуга стоит 5 гривень за одно слово! В страны СНГ и дальнего зарубежья – вдвое дороже. Стоимость телеграммы по Украине – 5 грн/слово, СНГ – 10 грн/слово, дальнее зарубежье – 10 грн/слово. И кто будет их отправлять при таких расценках? Вот поэтому, а не только из-за новых технологий уходят в прошлое телеграммы. Хотя иногда важность заверенной телеграммы переоценить сложно.


Источник: Обозреватель


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Что мешает Украине развиваться и процветать?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
В киевской многоэтажке произошел взрыв - идет эвакуация
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт