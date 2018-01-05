Шоумен Владимир Быстряков с яростью пригрозил "Миротворцу" сменой политического вектора

После внесения шоумена и композитора Владимира Быстрякова в базу "Миротворца" за антиукраинские высказывания и поступки, "деятель искуства" разразился сдержанно-яростной речью, указав, что "ситуация меняется, и скоро сами будуте просить политического убежища".





"Если в суде юридически будет доказано, что на Донбассе есть присутствие российских войск, я тогда повинуюсь конституции, повинуюсь решению суда и буду считать Россию агрессором. Пока я ее не считаю. Пока это мнение людей.А знаете почему? Очень невыгодно называть события на Донбассе "гражданской войной", - высказался Быстряков.

"Если в суде юридически будет доказано, что на Донбассе есть присутствие российских войск, я тогда повинуюсь Конституции, повинуюсь решению суда и буду считать Россию агрессором. Пока я ее не считаю. Пока это мнение людей.

А знаете, почему? Очень невыгодно называть события на Донбассе "гражданской войной", что это подавление внутреннего мятежа – людей, которые не хотели, чтобы их улицы переименовывали в честь Бандеры и Шухевича. Вот их и усмиряют», - сказал Быстряков, которого теперь тиражируют все антиукраинские российские издания, даже самые профашистские.

Все прекрасно понимают, что люди искусства всегда были теми, за кем шли массы. Особенно если артист популярен и известен. Но когда человек, который взращён в своей стране, выступает против неё же, лжёт в глаза миллионам и считает себя при этом несправедливо обиженным, здесь можно сказать только одно слово - пусть каждый выберет для себя наиболее подходящее.



