Убитого самоубийцей малыша из Запорожья отказались отпевать священники УПЦ МП

«Не в той церкви крещён» - в Запорожье служитель УПЦ МП отказался совершать отпевание двухлетнего ребенка, погибшего в результате падения на него самоубийцы, потому что он крещён священниками Киевского патриархата. Похороны состоялись вчера. К невыразимому горю родителей прибавилась еще и церковная спесь.

Об этом сообщил руководитель Черниговской епархии УПЦ КП Евстратий Зоря, передает ТСН.

"В Запорожье служитель Московского патриархата (трудно в этом конкретном случае написать «священник») во время захоронения отказался совершать чин похорон (отпевание) двухлетнего ребенка, который погиб от падения на нее самоубийцы", - сказал он.

Священник добавил, что ребенка отказались отпевать и в другом храме, поэтому похороны совершил служитель храма Киевского патриархата.

"Видимо в МП полагают, что такое их отношение ухудшает положение Киевского патриархата. Так же как невставание во время объявления имен Героев Украины или не пение гимна во время встречи освобожденных пленников «русского мира»- «способствует миру и объединяет Украину", - отметил Зоря.

Отказ во время процессии вызвал недовольство присутствующих. "Мать плакала и падала перед ним на колени, но это не помогло", - рассказал отец погибшего ребёнка.

Семья обратилась в ближайшую церковь (имени Иоанна Кронштатского), но там по тем же причинам ответили отказом.

"Священники просто закрыли двери перед ними и попросили покинуть территорию церкви", - цитирует издание ForPost воспоминание отца ребенка.

В итоге родители трагически погибшего малыша обратились в церковь Святого Николая, где крестили ребенка, там и совершили обряд отпевания.

Похороны организовывало бюро. Там пояснили, что это первый инцидент с отказом. В городе присутствует только две церкви КП, поэтому большинство горожан крестили священники МП.

Напомним, в Запорожье житель квартиры на восьмом этаже, вероятно, решил покончить с собой, прыгнув из окна. Под тем окном оказались отец с сыном, которому и двух лет не было, - они собирались в гости и именно в этот момент вышли из подъезда.

Реаниматологи сделали для мальчика все, что смогли, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Случаи отказа служителей церкви УПЦ МП отпевать воинов АТО или тех, кто крещен в церкви УПЦ КП, - не редкость. Об этом постоянно сообщают люди.