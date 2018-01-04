В Беларуси из детского сада сбежали трое маленьких детей

Из детского сада в Беларуси (город Светлогорск) сбежали трое детей, которые обошли по степени приключения даже известный советский фильм конца сороковых годов - "Первоклассница". Там дети, правда, младшие школьники, отправились в лес за ёлкой.

А белорусские "путешественники", которым не было ещё и четырёх лет, захотели увидеть завод, на котором изготавливают бутылки. Он расположен в соседнем городе Жлобине. туда и отправились беглецы - на электричке.

Это случилось в среду, 3 января. Как передают Naviny, отсутствие детей в группе было обнаружено, когда за ними пришли родители - около 17:30 отец одного из мальчиков заявил о его пропаже.

Мальчики уехали на дизель-поезде Светлогорск - Жлобин, который отправился в 17:19. В 18:11 их обнаружили работники Белорусской железной дороги. До Жлобина дети ехали уже под присмотром правоохранителей.

Один из сбежавших детей рассказал, что они ушли из детсада через открытые ворота. На вокзал попали по железнодорожным путям.

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко назвал побег из детсада "вопиющим" случаем и возложил всю ответственность на руководителя детсада и воспитателя. В связи с инцидентом воспитательница группы и заведующая детским садом № 21 были уволены.