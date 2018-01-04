Киевлян возмутили крашеные голуби, на которых зарабатывал "бизнесмен"

Киевские зоозащитники увидели у Софийской площади, у главной елки, неслыханное зрелище: мужчину, предлагающего сфотографироваться прохожим с окрашенными в разные цвета голубями.

Об этом сообщили в зоозащитных инициативе Uanimals, передает Укринформ. Зоозащитники просят киевлян не фотографироваться с птицами, а взамен обратиться в полицию:

"Во время визита на площадь застать "аттракцион "не удалось. Поэтому просим неравнодушных при встрече этого, или подобных развлечений, сразу же вызвать полицию", - просят в организации.

Основание вызова полиции, объясняют зоозащитники, - жестокое обращение с животными.

Ведь если действия человека привели к мучениям животного или увечья, обидчика могут наказать штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан. За более жестокое обращение предусмотрено наказание до 8 лет за решеткой.

В последнее время появляется все больше примеров плохого обращения человека с животными. В частности, на новогодние праздники очень пострадали коты и собаки, которых подрывали фейерверками и петардами, и не только уличные.