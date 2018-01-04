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Бизнес / Потребрынок
Вчера, 19:15
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Хитрость "Укрпочты": на популярные услуги цена возросла, на мало востребованные - снизилась

С начала года "Укрпочта" заявила, что "упрощает и снижает тарифы на универсальные услуги по основным видам отправлений". На самом деле это лукавство, потому что тарифы "Укрпочты" выросли.
"Укрпочта" повысила стоимость своих услуг в среднем на 16%. В частности, пересылка почтовых отправлений в пределах Украины выросла на 12,3%, за границу - на 43,2%.
Такие цифры ранее приводила Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, которая утвердила новые предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи.
Как же "Укрпочта" "упрощает и снижает тарифы на универсальные услуги по основным видам отправлений"? На практике это выглядит так.
Отправка письма или почтовой карточки до 20 граммов стоила 4 грн, а от 20 до 50 граммов - 5 грн. С 1 января эти два тарифа объединили в один, и отныне нужно покупать марку за 5 грн. "Укрпочта" утверждала, что повышение составит 0%. На самом деле обычные письма имеют вес до 20 граммов, и пользователям услуг отныне приходится платить на рубль больше. Поскольку люди чаще всего отправляют письма весом до 20 граммов, то и платить будут больше. Подобную "арифметику" "Укрпочта" применила и к другим тарифов. В то же время письма весом от 1 до 3 кг подешевели наполовину.

Источник: ТСН
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