Тело убитой Ирины Ноздровской отправили на дополнительную экспертизу

Тело убитой правозащитницы Ирины Ноздровськой по просьбе родственников направлено на дополнительную комплексную экспертизу. Есть много вопросов, на которые нужны расширенные ответы.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области Николай Жукович, передает Укринформ.

"По просьбе родственников тело Ирины Ноздровськой было направлено на дополнительную комплексную экспертизу", - отметил он.

Жукович объяснил, что специалисты должны выяснить, каким предметом были нанесены телесные повреждения, более точное время наступления смерти, как долго тело находилось в воде. Также подробно будет исследован состав крови на содержание различных веществ и желудок покойной правозащитницы. Непонятно только, почему такая экспертиза должна проводиться не по инициативе следствия, а по просьбе родственников.

Как известно, 1 января 2018 в Вышгородском районе Киевской области было обнаружено тело правозащитницы и юриста Ирины Ноздровськой с колото-резаными ранами на шее.

Сейчас официальное следствие рассматривает три версии убийства Ноздровськой: убийство в связи с делом Дмитрия Россошанского, убийство на профессиональной основе и бытовой конфликт.

Ранее Ноздровська занималась делом о гибели своей сестры - Светланы Сапатинской, которую в с. Демидов 30 сентября 2015 насмерть сбил племянник председателя суда Вышгородского района Россошанский. После смертельного ДТП Россошанского сначала не арестовали, а отпустили под домашний арест