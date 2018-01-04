В Украине увеличится количество международных железнодорожных касс

И.о. председателя правления общества ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов в Twitter сообщил о том, что в нынешнем году компания значительно увеличит количество жезезнодорожных касс международных направлений.

Пресс-служба "Укрзализныци" немного расширила его короткое высказывание, попросив прокомментировать свои слова. По его словам, расширение сети международных билетных касс железнодорожники начнут с регионального филиала «Донецкая железная дорога». «Международных железнодорожных касс в 2018-м прибавится. Начинаем с «Донецкой железной дороги». Вместо Донецка и Луганска откроем такие кассы в Мариуполе, Краматорске, Славянске, Покровске, Рубежном и Лисичанске. "Укрзализныця" сегодня дает возможность путешествовать в 7 стран ЕС», - отметил и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця».

Как сообщил Евгений Кравцов, в 2017 году в международном сообщении Украина - ЕС перевезено в 5,5 раза больше, чем в 2016-м. За 11 месяцев поездами за границу путешествовали 205 тысяч пассажиров.

«В графике движения пассажирских поездов на 2017/2018 гг. сы расширили сеть маршрутов в страны ЕС. Пассажиры могут путешествовать в Венгрию, Польшу, Словакию, Болгарию, Румынию, Австрию, а в Чехию с пересадкой на станции Кошице на поезд № 240 Кошице - Прага. Мы работаем с коллегами из иножд для создания возможности продажи билетов через интернет на поезда международного сообщения. Сейчас отрабатываем нормативные и технические вопросы», - рассказал Евгений Кравцов.



Справка:



Маршруты поездов Украина-страны ЕС



№67 / 68 Киев - Варшава (ежедневно, скорый),



№36 / 35 Одесса-Перемышль (ежедневно, скорый),



№705 / 706 Киев-Перемышль (ежедневно, Интерсити +),



№51 / 52 Львов-Перемышль (ежедневно, скорый),



№753 / 754 Ковель - Холм (ежедневно, региональный, вторая пара к поезду)



№751 / 752 Здолбунов - Холм.



Киев - Кошице (2 беспересадочные вагоны в составе поезда №13 / 14 Киев-Ужгород, далее поездами словацких железных дорог в Прагу и Братиславу),



Киев -Будапешт -Вена (ежедневно, беспересадочный вагон в составе поезда №749 / 145 Киев-Львов-Чоп, дальше поездами Венгерских железных дорог).



Киев - Бухарест (1 раз в неделю, беспересадочный вагон в составе поезда №117 / 118 Киев-Черновцы),



Киев - Варна (курсирует летом, беспересадочный вагон в составе поезда Белорусской железной дороги).