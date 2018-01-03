Телеканал "Интер" обманул семью самой молодой мамы в Украине, а девочка назвала отца ребенка

Мать самой молодой мамы в Украине 12-летней Татьяны Лучишин из Борислава утверждает, что телеканал "Интер" не выполнил своих обязательств перед семьей после того, как в эфир вышла передача о драматическом материнстве юной мамы.

Отцом ребенка 12-летней Татьяны Лучишин из Борислава оказался ее 14-летний двоюродный брат Остап. Об этом газете Високий замок рассказала мать девочки Анна.

По ее словам, экспертиза, которую проводила полиция, биологического отца не обнаружила. Тесты прошли отчим Тани Иван, ее сводный и родной братья. Затем ДНК-тест сдал Володя, сирота, который живет с семьей, и родной брат Анны - Михаил. В результате ни один из них не является отцом ребенка.

«В полиции сказали, если Таня не признается, признаем её неадекватной, а ребенка заберем. Тогда она призналась. Провели новую ДНК-экспертизу, которая подтвердила, что это двоюродный брат Тани - Остап. Ему 14 лет. Он сын моего брата Михаила от первого брака», - рассказала мать Татьяны. Парень признался, сказал, что насмотрелись "взрослых" фильмов.

Анна заявила также, что телеканал «Интер», с которым они подписали контракт об участии в ток-шоу «Касается каждого», не выполнил своих обещаний, поэтому семья отказалась участвовать в третьей программе.

«Просила, чтобы на канале объяснили, что ничего нам не платили. Я в Бориславе много лет живу. Меня много людей знает. Когда денег нет, а хочу детям купить колбасы, иду в магазин - "на бороду" беру (в долг - местное). После ток-шоу мне уже в долг не давали, говорили, что деньги есть, потому что телеканал заплатил мне 40 тысяч гривень. Я в магазине плакала и клялась, что не брала никаких денег. На канале пообещали, что Таню ждет сюрприз! Таня его до сих пор ждет! Пишет им, но они редко отписывают. Говорят, много работы... », - говорит мать Татьяны.

Напомним, что 12-летняя Татьяна Лучишин в сентябре родила здоровую девочку, однако отказалась назвать имя настоящего отца ребенка. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.155 (половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Впоследствии они с мамой подписали контракт на участие в ток-шоу «Касается каждого» на телеканале «Интер». За участие девочки в программе, а также провокационнуе поведение ведущего Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение телеканалу «Интер».