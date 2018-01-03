Мэр Немирова считает, что люди не хотят работать официально, потому что боятся потерять субсидию

Чиновники в Украине считают, что украинские рабочие должны радоваться уже самому факту создания рабочих мест, а то, что у нас платят за работу, которая в других странах оплачивается прилично, - копейки, то замечать это - недопустимая прихоть. И обвиняют украинцев в капризности.

С начала нового года в городе Немиров Винницкой области заработает новый завод японской компании Fujikura.

Завод будет производить электропроводку для автомобилей Audi A8 и Wolkswagen Golf. На нем будут работать 2 тыс. рабочих.

"Есть проблема с трудоустройством. Предлагаем людям работу, а они отказываются официально работать на заводе. И это при том, что средняя зарплата будет 7100 гривень. Люди боятся потерять субсидию или другую социальную помощь. Прямо говорят, что им выгоднее сидеть дома", - говорит мэр Немирова Виктор Качур, сообщает Gazeta.ua

Уже обучены и готовы приступить к работе 400 человек. Все трудоустроены - жители района и Винницы.

"Центр занятости должен осознать, если у них на учете полтысячи безработных людей, то им надо предложить работу, и они должны пойти работать. На днях лично вызванивал многодетного отца. А он говорит, что ему невыгодно официально работать, потому что не будет получать социальную помощь. Потому еще и придется в полной мере платить за газ, свет. А таких людей море", - сказал городской голова.

К сожалению, городской голова не вспомнил о том, что с 7100 гривень у работника вычислят достаточно солидную сумму налогов, поэтому люди считают такую ​​зарплату недостаточно правдивой. Кстати, в Польше разнорабочий на фабрике имеет около 20 000 гривень. Если у него есть дополнительные навыки - умеет обрезать дерево, собирать паллеты - это уже где-то 25-30 тысяч. Если знает язык, может быть бригадиром и получать под 40 000 гривень. В общем - чем ближе к Германии, Нидерландам, Скандинавским странам, тем больше плата за работу. Но у нас рабочую силу продают за бесценок и при этом обвиняют самих людей.