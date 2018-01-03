У"Квартала-95" требуют пояснить их непорядочные действия на сцене

Завтра у стен телеканала "1 + 1" состоится акция против непорядочности авторов "Квартала-95": их обвиняют в гомофобии и сексистских выпадах. Возмутила многих зрителей откровенно неприятная сценка в новогоднем выпуске "Вечернего квартала".



Активисты устроят акцию под зданием телеканала и будут требовать извинений от авторов выпуска и телеканала "1+1" из-за гомофобной сценки в новогоднем выпуске "Вечернего квартала".



Об этом Еспресо.TV в комментарии рассказала правозащитница София Лапина.



Правозащитница сообщила, что завтра состоится акция у телеканала "1 + 1". Поскольку актерский состав "Квартала-95" сейчас за границей, студию будет представлять PR-отдел. Участники акции потребуют от студии и канала официального комментария.



"Мы хотим, чтобы канал дал документированное обещание о том, что они больше не будут выпускать в эфир гомофобную, трансфобную и мизогинную лексику и будут фильтровать контент. Это касается также и сексизма, и расизма, и эйджизма, потому что этого в эфире тоже достаточно, и не только в программах от "Квартала-95". Мы хотим публичных извинений, не только в интернете, но и на телевидении", - сказала София Лапина.



Активисты уже переводят номер комиков на иностранный язык, чтобы отправить в европейские и американские правозащитные организации.



"Это будет не так касаться самого "Квартала", как визуализации ситуации в стране. Мы делаем это не для того, чтобы запугать и унизить студию, а для того, чтобы показать Америке и Европе, что у нас не все так хорошо, как это рисуют", - добавила правозащитница.



Что на этот раз будут говорить участники "Квартала-95"? Опять скажут, что их пытаются запугать и выбить из колеи? А может, просто надо чуть больше вкуса привносить в свои работы? Потому что они в последнее время вызывают смех только шутками "ниже пояса".