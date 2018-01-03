Самоубийца погиб сам и убил собой ребёнка - В Запорожье похоронили убитого мальчика

Вчера в Запорожье попрощались с маленьким Женей, которого убил собой прыгнувший с восьмого этажа самоубийца. Мальчику был один год и девять месяцев.

Накануне Нового года папа с малышом вышли из подъезда, собираясь идти к дедушке. В этот самый момент с восьмого этажа выпрыгнул человек и упал прямо на ребёнка. Всё это было на глазах у отца ребёнка и множества очевидцев. Вызвали скорую, которая приехала очень быстро, медики пытались реанимировать малыша, но ничего не вышло - по дороге в больницу ребёнок скончался.

Как сказал врач скорой помощи - спасти его было нереально: малыш как бы "сложился" под тяжестью упавшего на него мужчины.

"Открытая черепно-мозговая травма. Травма шейного отдела позвоночника. Закрытая травма грудной брюшной полости. Ребенок находился в состоянии клинической смерти. Проводилась сердечно-легочная реанимация, которая успеха не имела. Ребенок скончался в автомобиле скорой медицинской помощи", - рассказал позже заведующий запорожской подстанцией специализированных бригад скорой медицинской помощи Виталий Резников.

Пока на месте врачи пытались вдохнуть в малыша жизнь, люди, собравшиеся у дома, молились - все вместе и вслух - так хотели, чтобы мальчик был жив...

39-летний самоубийца, забравший с собой малыша, тоже погиб на месте. По странному стечению обстоятельств судьбы, его тоже звали Женя, он был соседом папы и мамы мальчика. Ничего плохого о нём никто не говорил, причина самоубийства никому не известна - ни пьяницей, ни дебоширом мужчина не был. Был строителем, помогал делать ремонты. Что заставило его сделать роковой шаг, который унёс не только его жизнь, осталось тайной.

Уголовное дело, которое открыто в факту двойной смерти, скорее всего, будет закрыто - в связи со смертью виновника гибели маленького Жени. Но трагедия накануне Нового года никогда не уйдёт из сердец...







