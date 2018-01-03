В Польше иностранных работников будут регистрировать за деньги

Украинцы охотно едут на заработки в Польшу: имея достаточную квалификацию и усердие, можно заработать гораздо больше денег, чем дома. В первую очередь такие поездки касаются регионов, от которых в Польшу, как говорится, рукой подать, и где нет или мало работы. Но с нынешнего года польские власти решили ввести новые правила пребывания работников, которые, может, не очень повлияют на количество иностранцев, но помогут как-то упорядочить их пребывание на территории страны.

Об этом сообщило "Польское радио", передает ТСН.

С начала 2018 В Польше будут внедрять налог за трудоустройство сезонных работников - новые правила оформления трудоустройства иностранцев уже вступили в силу. Так, заявления польских предпринимателей о намерении поручить работу иностранцу сегодня заменили платными разрешениями на сезонные работы.

Период выполнения сезонной работы не может быть длиннее девяти месяцев в течение календарного года. Этот срок отсчитывают от даты, когда иностранец въехал в Польшу.

Стоит разрешение на сезонные работы 30 злотых (примерно 240 грн по нынешнему курсу). Выдавать его будут на работы в растениеводстве, садоводстве, туризме и гастрономии.

"Целью внедрения новых правил является, прежде всего, адаптация государственных норм к законодательству Европейского Союза", - прокомментировал правила директор Воеводского управления труда в Варшаве Томаш Серадз.

Чиновник также отметил, что заявления-поручения были неэффективными со стороны контроля Государственной инспекцией труда и пограничниками. Было непонятно, на кого работает иностранец и на каких условиях. Не подтверждалось ничего, кроме факта регистрации.

Количество и качество работы украинцев в ​​Польше подтверждают цифры: несмотря на то, что заработки меньше, чем в среднем в Евросоюзе, 1,2 миллиона украинских заробитчан ежегодно вывозят из Польши на родину около 5 миллиардов евро.











