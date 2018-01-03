И хочется, и колется: ограничения на беспошлинное получение посылок из-за рубежа отложили на год

Законопроект о пошлинах на посылки, принятый Верховной Радой, получился, на сегодняшний день, проверкой реакции украинцев. Поскольку она оказалась негативной, решено отложить на год ограничения на количество полученных украинцами посылок из-за рубежа, не облагаемых налогами, - они начнут действовать с 1 января 2019 года.

Об этом говорится в законе о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году, опубликованном в газете "Голос Украины", передает ZN.

Как вы помните, Верховная Рада ограничила беспошлинный ввоз товаров в Украину до трёх посылок в месяц по цене до 50 евро каждая. Об этом говорится в законопроекте №6776-д.

Ограничения будут действовать как при самостоятельном пересечении границы, так и при почтовой пересылке.

Если законопроект подпишет спикер и президент, то, начиная с четвертой посылки товары будут облагаться налогом, пошлиной и акцизом.

Напомним, ограничение существовало и ранее, однако 150 евро была стоимость одной посылки, а количество отправлений не ограничивалось.

Рада также ограничила ввоз товаров в багаже для тех, кто часто пересекает границу.

Однако введение норм, предусматривающих уплату налога на добавленную стоимость (20%), пошлину (10%) и акциз при получении четвертой и более посылок в месяц суммарной стоимостью более 150 евро, отложили на год.

В то же время, ограничение на безналоговый ввоз товаров в багаже в размере 500 евро при въезде в Украину начало действовать с 1 января 2018 года. При въезде в страну через аэропорт ограничение составляет 1000 евро.

Правило действует для тех, кто отсутствовал в Украине больше суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов. Согласно изменениям, при более частом въезде без налогов можно ввезти товары на сумму только до 50 евро.