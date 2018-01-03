В Украине теперь все должны сортировать мусор

С 1 января нынешнего года украинцы должны сортировать мусор по видам, подобно тому, как это делают в Европе. Об этом свидетельствует закон "Об отходах", который вступил в действие. Но, как всегда, закон и выполнение расходятся в на деле.

Но созданы подзаконные акты, нет постановлений и механизмов, нет даже главного: финансов на то, чтобы предоставить людям возможность сортировать и потом перерабатывать. Нет и самих емкостей. Не решено, что делать с теми свалками, которые уже есть, и как переработать хотя бы их, не создавая новых. Ничего не предусмотрено для сел - большинство мусора в сельской местности вывозится куда попало, а во многих сёлах вообще нет сбора отходов, сортируй их или не сортируй.

Закон принимался, как большинство наших законодательных актов: сначала примем, а потом искать деньги.

Сейчас седьмая часть Украины завалена мусором. Лишь под официальными свалками похоронены 43 000 квадратных километров, что равно площади Дании. А каждый украинец ежедневно добавляет минимум 1 кг хлама к этому количеству.

Примерно 40% мусора - это полезные и ценные вторичные ресурсы: бумага, стекло и полимеры. Вблизи некоторых киевских многоэтажек неравнодушные активисты уже устанавливают экспериментальные контейнеры для сортировки мусора, отдельно для металлических упаковок, пластика и стекла. Использованная тара должна быть чистой и вымытой.

На сортировке отходов можно сэкономить, если учесть, что за год человек образует 20-70 кг мусора. Так, примерно за 100 кг макулатуры можно заработать 260 грн. Одна пластиковая бутылка весит 15 граммов, а для килограмма следует собрать почти 70, что будет соответствовать 5 грн. Но за тонну бутылок переработчик должен заплатить 15 тысяч гривень.

В начале августа начали сортировать мусор во Львове. На всех площадках для сбора отходов перевозчики установили специальные контейнеры с наклейками. Но ведь проблема мусора во Львове, прогремевшая на всю страну, так и не была решена!

Это не первая попытка в Украине начать сортировки отходов. Такое было в конце 80-х, затем в середине 90-х, люди начали привыкать собирать пищевые отходы отдельно от непищевых, но... коммунальщики перестали их вывозить, летом это превращалось в кошмар, и все затихло. Сейчас кое-где собирают пластиковые бутылки в специальные контейнеры. Сейчас - очередная попытка.



Источник: ТСН

