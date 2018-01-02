Мустафа Найем рассказал о ситуации с семьёй убитой Ирины Ноздровской

Депутат Верховной Рады Мустафа Найем побывал в семье убитой Ирины Ноздровской и рассказал в Фейсбуке о том, как обстоят дела, обратившись к коллегам-журналистам с просьбой помочь этой семье и не беспокоить - хотя бы до похорон.





"Только вернулся из с. Демидова, где проживала Ирина Ноздровская. Виделся с семьей погибшей и следователями по уголовному производству. Насколько я понимаю, сейчас отрабатываются три основные версии:

- (1) убийство в связи с делом Россошанского;

- (2) убийство правозащитника на профессиональной почве;

- (3) бытовой конфликт.

Версия о самоубийстве не рассматривается, поскольку на теле погибшей обнаружены следы насильственной смерти. После предварительной судебно-медицинской экспертизы также отпала версия об изнасиловании. Я думаю, после сегодняшней акции спустить расследование на тормозах будет сложно. Создана инициативная группа активистов, которые помогают следствию информацией и контролируют со стороны общественности.

Родственники погибшей в очень подавленном состоянии. Сейчас самое большое испытание проходит дочь Ирины - Анастасия Ноздровская. Девушка оказалась большим молодцом, всячески поддерживает 62-х летнюю бабушку и 70-ти летнего дедушку. С ними работает психолог, и, надеюсь, завтра удастся подключить еще и психотерапевта. В связи чем есть убедительная просьба к журналистам до похорон не беспокоить родственников погибшей. Дело в том, что мама Ирины до сих пор не знает о гибели дочери. Врачи и родственники очень беспокоятся о ее физическом и психологическом состоянии и оберегают ее от этого страшного известия.

Помимо этого, у семьи очень плохое материальное положение. Ирина фактически был единственным кормильцем. Вскоре будут похороны и многие люди уже оказывают посильную помощь, чтобы поддержать родителей и дочь Ирины. (Отдельно хочу отметить огромную роль и поддержку родственникам со стороны журналиста Володимир Тимофійчук).", - написал Найем.

На странице Мустафы Найема в Фейсбуке указаны данные банковской карты, на которую можно перевести посильную помощь семье.