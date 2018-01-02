Год Японии в Украине завершился хорошей вестью - упрощен визовый режим

1 января вступил в силу договор между Украиной и Японией об упрощении визового режима. Эта весть стала прекрасой точкой в проведении года Японии в нашей стране.





Год Японии в Украине завершился упрощениям для граждан нашей страны визового режима с Японией. Об этом накануне Нового года сообщил чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Шигеки Суми в приветственном слове по случаю завершения всех мероприятий, сообщают ФАКТЫ.

«Благодаря реализации года Японии был открыт офис JICA в Украине (Японского агентства международного сотрудничества „Джайка“. — Ред.), а также с 1 января 2018-го будет упрощен визовый режим для граждан Украины», — сказал он.

Кроме того, по словам Шигеки Суми, в рамках Года Японии в Украине была реализована «удивительная кампания» — высадка 1600 деревьев сакуры почти в 30-ти городах Украины.

«Радуюсь многочисленным мероприятиям в честь Года Японии, ведь во многих городах были проведены Дни Японии, а особенно впечатляющим является то, что их праздновали даже в пострадавшем вследствие конфликта Северодонецке Луганской области», — отметил дипломат.

О том, что Япония с 1 января 2018 года упрощает визовый режим с Украиной, стало известно еще в ноябре прошлого года. Это коснется кратковременных поездок для граждан Украины (владельцев обычных загранпаспортов).

Кроме того, в дополнение к существующим однократным визам будут введены многократные (со сроком действия три года и максимальным сроком пребывания 30 дней) для краткосрочного пребывания с различными целями, в том числе туристическими. А в случае самостоятельной оплаты поездки заявителю не потребуется предоставлять документы от лица, гарантирующего финансовую состоятельность путешественника.

Также круг заявителей, имеющих право на многоразовые визы для краткосрочного пребывания с деловыми целями и культурной и научной деятельности, будет расширен, а также срок действия виз будет увеличен с 3 до 5 лет максимум.